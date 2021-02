Těsná porážka 0:1 je pořádně štvala, vždyť v závěru byli blízko alespoň vyrovnání, ale kapitán Poznar selhal, když z penalty trefil jen břevno. „Když nedáme gól, nevyhrajeme,“ ví dobře stoper Fastavu Petr Buchta.

Jak moc porážka bolí? Herně jste byli lepší, nedali penaltu…

Je to smolná prohra. Myslím, že jsme drtivou většinu zápasu byli lepším týmem. Hlavně v prvním poločase jsme soupeře drželi na jeho polovině. Měli jsme šance, ale bohužel zase z toho tlaku nebyl žádný gól. Domácí naopak dohráli jednu standardku, my jsme tam bohužel nic nedotlačili.

Kde se u obdrženého gólu stala chyba?

Po rohu přišel vyboxovaný balon ven, bohužel jsme nezůstali ve svých pozicích. Bylo nás tam trošku méně. Já byl v souboji s Rondičem, frajer to tam bohužel trkl.

Co vám chybí k tomu, abyste dobru hru přetavili v body?

Proměněné šance. Liberec toho moc neměl, přesto jsme jednu situaci neubránili. Sami se na každý gól strašně nadřeme, což nás pak stojí body. Kdybychom měli v zakončení víc štěstí, tak jsme odsud odvezli tři body.

Na konci zápasu vám nepomohla ani penalta. Překvapilo vás, že ji rozhodčí nařídil?

Stál jsme v trajektorii, z mého pohledu to byla jasná penalta. Sima (Simerský – pozn. red.) hlavičkoval, Mosqueru trefil do ruky, kterou rozšířil objem svého těla.

Jaký byl v Liberci terén? Hodně vám ztěžoval kombinaci?

Tady bylo hřiště naprosto perfektní. Extrémní rozdíl naproti tomu zápasu v Brně. Tady se dalo hrát, taky jsme toho v prvním poločase využili. Hřiště tady bylo velice dobré.

Na výhru čekáte už devět zápasů, v sobotu hostíte Spartu. Jak vnímáte současnou situaci?

Je to hodně vidět v tabulce a na bodech. My jsme šlápli na brzdu a stojíme na místě. Bohužel se nám teďka nedaří přetavit žádný zápas do vítězného konce. Body po remízách nebo prohrách vůbec nenaskakují, Výhra nám určitě chybí.