Má za sebou první kompletní ročník ve FORTUNA:LIZE a svými výkony kromě fanoušků zaujal i všechny trenéry, kapitány ligových mužstev a také odborníky. Devatenáctiletý záložník FC Zlín Tom Slončík potvrdil pověst talentovaného fotbalisty, patřil k tomu nejsvětlejšímu, co mohli ševci v ročníku nabídnout, v anketě LFA byl vyhlášen Objevem sezony 2023/2024.

Zlínský záložník Tom Slončík se stal Objevem ligové sezony 2023/2024. | Foto: LFA

„Jsem velice rád za toto ocenění. Je to pro mě motivace do další práce a ukazatel, že cesta kterou jdu, je správná,“ uvedl Tom Slončík po převzetí ceny.

Zlínský odchovanec se do prvního týmu dostal teprve loni, kam se posunul z dorostu a svými výkony si řekl o místo v sestavě prvoligového mužstva. V letošní sezoně odehrál třicet zápasů, ve kterých vstřelil 5 gólů a zaznamenal 2 asistence.

Objev sezony: 1. Tom Slončík (FC Zlín) – 92 bodů 2. Sampson Dweh (FC Viktoria Plzeň) – 72 3. Tomáš Rigo (FC Baník Ostrava) – 51

Reprezentant do 21 let dvakrát skóroval proti Olomouci, do střeleckých statistik se zapsal také v derby se Slováckem, v Teplicích a doma proti Českým Budějovicím. Celkem má na kontě 43 ligových startů a 7 branek.

Se sedmi kanadskými body se vešel do nejlepší šedesátky soutěže. Fanoušci si jej zvolili hráčem utkání hned v osmi případech.

V hlasování trenérů, kapitánů a novinářů o objevu roku se pak zlínský klenot dostal před ostravského Tomáše Riga a o kousek i před plzeňského stopera Sampsona Dweha.

„Gratulujeme, Slone! Toto ocenění je velkou motivací nejen pro tebe, ale také pro všechny trenéry naší zlínské Fotbalové akademie FC Zlín, jejichž rukama jsi prošel,“ stojí v prohlášení na klubovém webu.

Talentovaný záložník pochází z fotbalové rodiny. Jeho otec Petr hrál ligu za Drnovice a Synot, mladší bratr Šimon je ve Slavii Praha.

Slončík patří do výjimečného zlínského ročníku 2004. Úspěchy sbíral v žácích i v dorostu. Skvěle zvládl také přechod do mužů, první šanci mu dal trenér Pavel Vrba.

Debutoval loni v únoru proti mistrovské Spartě Praha.

Je historicky nejmladším hráčem, který v jednom utkání skóroval dvakrát. Povedlo se mu to proti pražským Bohemians 1905 (4:1). Bylo mu 18 let, 4 měsíců a 5 dnů.

