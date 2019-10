„Vzhledem k reprezentační pauze jsme se tak domluvili. Ještě v pátek povede mužstvo na odpolední tréninku,“ hlásí Petr Slončík.

Vedení Slavičína se nechtělo úspěšného trenéra jenom tak vzdát. Za náročného kouče nemá adekvátní náhradu. Navíc mančaft šlapal, bavil fanoušky dobrým fotbalem a hlavně sbíral body.

„Nepříjemné to bylo pro hráče i vedení,“ přiznává Slončík. „Oni to ale chápou, posun v kariéře mi přejí. I proto mi vyšli mi vstříc, před tím klobouk dolů. I když to bylo nepříjemné, nadšení z toho nebyli. Slavičín není tak veliký klub, je to pro něj citelný zásah. Je to v rozehrané sezoně, což liga neřeší,“ přidává.

Po víkendovém divizním duelu se už se ale Slončík s hráči, spolupracovníky, kamarády a fanoušky rozloučí a přesune se do Zlína. V ligovém Fastavu se stal novým asistentem povýšeného kouče Jana Kameníka, kterému bude pomáhat oživovat skomírající ševce.

„V pondělí dopoledne si mě na Letnou zavolal Zdeněk Grygera. Bavili jsme se o fotbale, vysvětlil mi situaci a dal mi nabídku, jestli bych nechtěl rozšířit realizační tým,“ přiblížil Slončík.

Že se nabídka z nejvyšší soutěže neodmítá, ví nejen odchovanec šumperského fotbalu, který do Zlína přišel v roce 1997 z Baníku Ostrava a ve 128 zápasech nastřílel 19 branek.

„Je to příjemné. Ve Zlíně jsem doma. Mám ke klubu vztah, obě mé děti hrají na Vršavě. Působil jsem tady jako hráč i trenér, takže klub mám v srdci,“ přiznává.

O dění v klubu má přehled

Současnou situaci ševců zná dobře. O dění v klubu má velký přehled. Vždyť v Baťově městě působil jako hráč i mládežnický trenér, navíc bydlí přímo na stadionu. Z balkonu mohl sledovat každé domácí utkání. „Jako trenér nebo člověk, který se pohybuje ve fotbale, vidíte určité věci i jejich nedostatky a máte na ně nějaký názor. Je potřeba tomu pomoci, není to komfortní situace,“ ví Slončík.

V realizačním týmu Fastavu doplní současného asistenta trenéra Davida Hubáčka a kouče gólmanů Otakara Nováka. „Všechny kluky samozřejmě znám. Věřím, že společnými silami mančaft posuneme k lepším výsledků,“ přeje si.

Základem podle nového zlínského asistenta musí být fungující kabina. „Jedno souvisí s druhým, ale tam to začíná. Je to sociální skupina, bez toho to nejde. Pokud nefunguje dobře kabina, nefunguje hřiště,“ má jasno.

I když s divizním Slavičínem praktikoval líbivý ofenzivní fotbal, který byl ale založený také na poctivém přístupu, ševce bude muset společně s kolegy spíše naučit větší zodpovědnosti a pečlivému bránění.

Slova generálního ředitele Fastavu Zdeňka Grygery o zjednodušení hry si ale vykládá jinak než někteří, věčně nespokojení, fanoušci. „Je potřeba to správně uchopit,“ míní. „Fotbal je ve své podstatě jednoduchý příběh. Pokud ho pochopíš a dokážeš respektovat jeho zákonitosti a pravidla. Základem je mít k němu vztah a pochopit jej,“ dodává Slončík.