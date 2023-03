O radost je připravil Jakub Řezníček, zkušený domácí forvard v 87. minutě po vyražené střele Ševčíka zblízka dopravil míč do sítě a v souboji moravských rivalů srovnal na konečných 1:1.

„Řezníček je pro Brno strašně důležitý. Je to jeho klíčový hráč, střelec. Kdyby ho nemělo, možná by mělo o deset bodů méně,“ přemítá zlínský trenér Pavel Vrba.

I když hosté elitního kanonýra dlouho drželi zkrátka, na konci střetnutí si stejně našel vyražený balon a slavil patnáctou trefu sezony. „My jsme ho pohlídali celkem slušně, ale na sto procent jsme to nezvládli, když nám dal nakonec gól,“ povzdech si Vrba.

Ševci nezvítězili potřetí v řadě, venku v lize nevyhráli pětadvacet utkání za sebou a v tabulce zůstali poslední.

Devátá remíza je rozhodně netěšila. „Jsme zklamaní,“ hlesl Vrba.

„Naše situace není růžová. Víme, že každý zápas hrajeme o život. Tohle jsou jenom takové krůčky, pořádný krok k záchraně jsme bohužel zase neudělali,“ smutní.

Zlíňané po souboji na Srbské litovali hlavně neproměněných šancí. Na konci první půle selhal ve vyložené pozici Hrubý, po změně stran proti Berkovcovi neuspěli ani dorážející Kolář a Kozák, jehož v úniku vychytal gólman Zbrojovky.

„Brno mělo tlak, mezihru, držení míče, ale my šance. Kdybychom je proměnili, bylo rozhodnuto mnohem dřív,“ má jasno Vrba.

Hlavně vzhledem k dění na trávníku je pro ševce bod málo. „Zasloužili jsme si všechny tři,“ míní kouč týmu FC Trinity. „Měli jsme minimálně tři stoprocentní příležitosti, abychom vedení navýšili. To není neklid, ale chyba. Pak přišel zákonitě trest,“ smutní přerovský rodák.

Poslednímu týmu tabulky k odrazu ze dna nepomohl ani mladík Slončík. Mládežnický reprezentant poprvé v kariéře nastoupil v základní sestavě ligového mužstva, svým výkonem rozhodně nezklamal, byť nebyl tak výrazný jako před týdnem proti Spartě. „Teď tak viditelný nebyl,“ souhlasí Vrba.

Podle něj musí osmnáctiletý záložník svoji výkonnost potvrzovat neustále. „Je mladý a talentovaný. Jsme rádi, že ho v týmu máme, ale dejte mu ještě čas. Trošku zpomalte. Nechte ho chvilku žít, jinak se z toho nevzpamatuje,“ prosí Vrba s úsměvem novináře.

„Musíte si uvědomit, že má osmnáct let. Nikdo nechce, aby se mu z toho nezamotala palice. Teď mu dejte prosím klid. Za dva roky si ale o něm pište, co chcete, to mi bude jedno," přidal.

Zkušený kouč po posledním duelu se Spartou protočil sestavu, obměnil pozice.

Kapitána Procházku vrátil na levou stranu obrany, do stoperské dvojice zasunul dalšího mazáka Hlinku, naopak zadáka Koláře šoupl do zálohy na pozici číslo šest.

„Vycházeli jsme z postavení při zakládání útoku,“ vysvětluje.

„Venca Procházka nebyl směrem dopředu tak aktivní jako jiní obránci v některých předešlých utkáních. Chtěli jsme, aby byla defenziva zajištěná a nevytvářeli jsme prostory pro brejkové situace. To jsme nechtěli dopustit, proto jsme hráli ze zajištěnější obrany,“ dodává.