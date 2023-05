ROZHOVOR/ Vstřelil premiérový gól v lize, pak přidal ukázkovou asistenci na třetí branku parťáka ze středu zálohy Hrubého a v nastaveném čase svůj impozantní výkon korunoval gólem na konečných 4:1. Středeční duel 29 kola FORTUNA:LIGY s pražskými Bohemians 1905 si podmanil záložník Zlína Tomáš Slončík.

Záložník Zlína Tom Slončík po zápase s pražskými Bohemians 1905. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Osmnáctiletý šikula v těžké situaci tahá ševce z bryndy, dává jim naději k záchraně. „Vzhledem k tomu, že se nám povedlo vyhrát a získat tři body, tak to byl můj nejlepší zápas v lize,“ přiznává s úsměvem odchovanec týmu FC Trinity, jenž bydlí v domě sousedícím se stadionem.

Co vám řekne táta na výkon, dnešní bilanci?

Ještě jsem s ním nemluvil. Jenom jsem po vstřelené brance běžel pod náš balkon, takže jsem mu mával. Byla tam i máma, takže to bylo hezké.

Už jste si na nejvyšší soutěž zvykl?

Nevím, jestli jsem si na ligu zvykl, ale zápasy v ní mě hrozně baví. Fotbal mě samozřejmě bavil vždycky, ale díky fanouškům, atmosféře, ale i tlaku, je to něco jiného. Nastupuji proti hráčům, které jsem ještě nedávno sledoval v televizi, což je super. Jsem rád, že dostávám příležitosti a že jsem týmu pomohl ke třem bodům.

Jak se vám hraje s Robertem Hrubým ve středu hřiště?

Robert je fantastický fotbalista, dokážeme si vyhovět. Myslím, že nám to spolu jde. Pro mě je pozice číslo deset ideální post. (úsměv)

Popište první gól. Trenér Bohemians 1905 Veselý říkal, že by to trefil i on …

Když to říká, tak by to asi taky trefil. (úsměv) Na penaltě se nějak vykulil balon, byl jsem tam sám, takže stačilo zachovat chladnou hlavu a proměnit to, což se mi naštěstí povedlo. Myslím, že nám první gól dost pomohl.

Výsledek 4:1 vypadá krásně, ale zápas jednoduchý nebyl, že?

Bylo to těžké utkání. Bohemka má velice kvalitní tým, tuto sezonu má fantastickou, kór venku hraje vždycky výborně. Pro nás to byl ale důležitý zápas. Šli jsme do toho s tím, že zvítězíme, což se nám povedlo, takže jsme za to rádi, ale ve čtvrtek už na to zapomeneme a budeme se soustředit na neděli.

Poprvé jste odehrál celý zápas. Jak těžké bylo vydržet se silami?

Bylo to náročné. Je pravda, že v sedmdesáté minutě už jsem trošku vařil, ale v zápalu boje čas utíkal docela rychle, byť ke konci, když vedete o gól či dva, tak se to spíše táhlo, ale cítil jsem se dobře. Jsem rád, že jsem vydržel celý zápas.

Vnímali jste větší tlak potom, co Pardubice zvítězily nad Slováckem?

Pod tlakem jsme od začátku sezony. Neustále jsme ve stejné pozici, tlak si ale nesmíme připouštět. I když je to fráze, musíme jít zápas od zápasu. Tak to prostě je.

Připouštíte si coby mladý hráč sestup?

Snažím se to nevnímat. Samozřejmě nějakou zodpovědnost vnímám, ale na každý zápas se snažím dobře připravit i po mentální stránce. Tím ale neříkám, že bych nad tím nepřemýšlel. Člověk si podobné věci připouští, ale snažím se je co nejvíc eliminovat.

Jak těžké bude uspět v Mladé Boleslavi?

Vím, že jsme venku dlouho nevyhráli, ale na to my nehledíme. Když v Mladé Boleslavi podáme výkon jako s Bohemkou, všichni na hřišti necháme všechno, uspět můžeme. Pokud tyto zápasy budeme dál zvládat, šance na záchranu existuje. My tomu věříme a jdeme si za tím.