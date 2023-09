Zlínští hráči ani fanoušci se po sobotním nerozhodném zápase s Českými Budějovicemi (1:1) nedokázali shodnout, kdo jim vlastně v závěru zajistil bod. Skóroval hlavičkující Antonín Fantiš, nebo balonu do sítě ještě pomohl střídající Tom Slončík? Vyrovnání totiž slavili oba borci.

Záložník Zlína Tom Slončík při zápase s Českými Budějovicemi. | Foto: FC Zlín

V oficiálním zápise o utkání byl uveden Fantiš, řada webů včetně Deníku ale připsala trefu mládežnickému reprezentantovi, který před novináři potvrdil lehkou teč.

„S čistým svědomím mohu říct, že jsem se míče dotkl, dotlačil to tam,“ říká osmnáctiletý záložník.

S Fantišem celou situaci probírali, na trávníku se prý ale špatně pochopili, takže je možné, že sudímu Všetečkovi nahlásili špatné jméno.

„Je mi jedno, komu to napsali. Hlavní je, že to tam spadlo,“ ví dobře Slončík.

Zda by balon skončil v síti i v případě, že by se míče nedotkl, nedokázal říct. „Vůbec nevím, jestli to letělo do brány, nebo ne. Viděl jsem jenom balon a bránu a snažil jsem se to tam dotlačit,“ líčí.

Ševci sice v 85. minutě slavili, po utkání ale moc juchat nemohli. Doma ztratili další body, po třetině základní části zůstávají poslední.

„Tím, že jsme vyrovnali až na konci, bod možná bereme, ale v naší situaci je málo. Tyto zápasy se soupeři naší nebo podobné úrovně musíme vyhrávat,“ ví dobře.

Zlín sice přerušil sérii tří porážek a po dvou debaklech se zvedl, herně to ale nebylo úplně ideální.

„Hodně času jsme strávili u videa, všechno si rozebírali. Z minulé sezony jsme zvyklí hrát pod tlakem, musíme si s tím poradit. Utkání s Budějovicemi bylo bojovné. Šlo vidět, že se hraje o hodně. Nikdo nechtěl udělat velkou chybu, nebyla to žádná přestřelka. Hosté dlouho drželi těsné vedení, nakonec se nám podařilo alespoň srovnat,“ hodnotil duel.

Talent Slončík stejně jako před týdnem v Ostravě naskočil do utkání až coby střídající hráče. O místo v základní sestavě přišel vinou zranění na reprezentačním srazu. Po duelu s Itálií měl nakopnutou nohu, léčil se.

„Musel jsem si pár dní odpočinout, tento týden už jsem ale trénoval naplno a byl připravený,“ dodává.