Má za sebou první sraz reprezentační jednadvacítky. Záložník Zlína Tom Slončík na východě Čech nejdříve pomohl českým lvíčatům skolit v přípravném zápase Severní Irsko 3:0, pak se podílel i na daleko důležitější výhře v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2025 proti Islandu.

Záložník Zlína Tom Slončík (vpravo) při reprezentačním srazu české fotbalové jednadvacítky. | Foto: FAČR

I když opora ševců naskočila do úterního duelu v Hradci Králové až v nastaveném čase, triumf 4:1 nad Seveřany si se zbytkem týmu náležitě vychutnala.

Svěřenci trenéra Jana Suchopárka totiž oplatili soupeři zářijovou porážku 1:2 z úvodu kvalifikace a poprvé uspěli za tři body.

„Pocity jsou příjemné. Sraz byl úspěšný, oba zápasy jsme vyhráli, navíc do obou utkání jsem zasáhl, byť proti Islandu jsem hrál jenom chvíli, ale jsem za to rád. Na druhé straně jsem se těšil zpátky do klubu,“ přiznává po návratu na Letnou.

Slončík si důvěry kouče Jana Suchopárka váží, nominaci nebral jako samozřejmost.

I když ve FORTUNA:LIZE patří mezi největší talenty, v jednadvacítce byl nováčkem, debutoval.

„Jsem rád, že jsem vůbec naskočil,“ přiznává. „Dalo se čekat, že od začátku nenastoupím. Každý start se ale počítá. Je to pro mě motivace do další práce. Příště mohu hrát víc,“ věří.

Plný hradecký stadion si užil demolici Islandu. Lvíčata našla nový domov

Zatímco s Islandem naskočil do utkání až v závěru, proti Severnímu Irsku odehrál na nezvyklé pozici pravého křídla druhý poločas.

„Bylo to fajn. Přestože jsme prostřídali téměř celou jedenáctku, tempo bylo celkem veliké, kvalita byla na vysoké úrovni,“ říká.

Nyní už ale na reprezentaci nemyslí, je zpátky ve Zlíně a chystá se na nedělní souboj v Mladé Boleslavi. „Kluci říkali, že v pauze dobře potrénovali. I když nás čeká dlouhý výlet a těžký soupeř, věřím, že zápas zvládneme a uspějeme tam,“ uvedl.

Před velikonočním duelem znovu ožívají vzpomínky na podzimní rekordní střetnutí na Letné, které kvůli bláznivému výsledku 5:9 vstoupilo do historie české nejvyšší soutěže.

ŠEVCŮM SE POPRVÉ POSTAVÍ TRENÉR JELÍNEK

Čtrnáct branek v jednom utkání nikdy předtím nepadlo.

Podle Slončíka se už ale podobná přestřelka opakovat nebude.

Ševci debakl v hlavách nenosí, dávno jej vytěsnili a nemyslí na něj. „Už to pro nás není žádné téma,“ tvrdí devatenáctiletý ofenzivní středopolař.

Pikantní duel čeká hlavně na trenéra Jana Jelínka.

Rodák z Luhačovic dlouho ve Zlíně působil, vedl první tým i juniorku, nyní se ale postaví bývalému klubu, v Mladé Boleslavi totiž dělá asistenta Davidu Holoubkovi, který se ujal Středočechů v zimní pauze.

„Je pravda, že tady ještě nedávno trénoval, takže nás všechny zná. My prostě musíme hrát tak dobře, aby jim to nestačilo,“ říká s úsměvem Slončík.

Motal po přípravě s Prostějovem: Takové góly bychom dostávat neměli

Jinak se tým Mladé Boleslavi oproti podzimu příliš nezměnil.

„Soupeř má v kádru dobré hráče. Není to jenom o Matějovském, který kvůli kartám stejně nemůže hrát, ale je tam i Kušej a další borci. Chceme využít hlavně jejich rezerv směrem dozadu,“ pravil.

Duel 26. kola FORTUNA:LIGA se ve městě automobilů hraje o velikonoční neděli.

Ševci by v pondělí po pomlázce rádi chodili zvesela.

„Když jsem byl malý, tak jsem to slavil, teď už moc ne. Spíš trávím volný čas s rodinou,“ dodává.