Jak došlo k prvnímu kontaktu? Oslovilo vás Slovácko?

Řekněme, že jsme se oslovili navzájem. S novým angažmá mi pomáhal kamarád. Důležitou roli v tom hrál trenér. Musel mě tady chtít, to bylo zásadní. Během týdne se jednání dotáhla do konce.

Role trenéra v tom, že vás chtěl, nebo že má v klubu nějakou pozici?

Je tady už nějaký rok a výsledky mluví za vše, určitě má v klubu pozici. Cítil jsem, že ten zájem tady je, to bylo zásadní. Když k tomu připočtu další věcí, tak pro mě to byla jasná volba.

Libor Došek přišel do Slovácka ve stejném věku jako vy a prostřílel se do klubu ligových kanonýrů? Je to pro vás výzva?

To mě hnedka dostáváte pěkně pod tlak (směje se). Samozřejmě, to ukáže čas, uvidíme. V klubu se teprve rozkoukávám, máme před sebou přípravu. Aktuálně je důležité se na sezonu dobře nachystat.

Věříte si, že byste se mohl ve Slovácku prostřílet do klubu kanonýrů?

Ty cíle jsou z mé strany bližší nebo řekněme kratší. Chci dávat góly, musím začít postupně.

Měl jste i další nabídky?

Nějaké nabídky byly, ale nechtěl bych být úplně konkrétní. Když to shrnu, tak jsem už nechtěl na nic čekat, chtěl jsem se zapojit do přípravy. Jednání bylo velice rychlé a férové.

Fanoušci a vedení od vás budou čekat góly. Jste připravený na ten tlak a očekávání?

Tak zatím jsem to ve své hlavě nijak neřešil, ale všude se od útočníků čekají góly. Na druhou stranu byly doby, kdy se nedařilo, kdy vám to tam prostě nepadá, to se může stát. Potom je třeba být na to připravený, ale vždycky se to dřív nebo později prolomí.

Jak jste vnímal Slovácko?

Za poslední roky je vidět na výsledcích, a i na předvedené hře, že to ve Slovácku funguje. Funguje hra, funguje organizace. Tým je sehraný s trenérem, umí potrápit i mančafty, které jsou na špici tabulky. Výhra v poháru v uplynulé sezoně dokazuje, že to jde v Hradišti dopředu, výsledky mluví za vše. Také tohle bylo důležité při mém rozhodování.

Jak velkou roli hrála při vašem rozhodování účast klubu v Evropské lize?

Je to velké lákadlo. Soupeři v úvodní fázi jsou silní, ale ta šance na postup je velká. Bylo by to super dostat se do některé ze skupin, ale to je ještě daleko. Teď se musíme dobře připravit a předkolo zvládnout, všichni soupeři jsou kvalitní, tam už si nevyberete.

Už jste poznal tvrdé metody trenéra Martina Svědíky?

Zatím ještě ne, jsem tady poprvé. Něco jsem slyšel, něco o tom vím. Uvidíme, je to samozřejmě pro mě dobře, že tréninky jsou náročné. Je potřeba se připravit na sezonu dobře fyzicky.

Bavili jste se s trenérem o vaší roli v týmu?

Zatím ještě ne. Můj příchod je hodně čerstvý, ještě se o tom musíme pobavit. Určitě to ještě rozebereme, ale jsem tady, tak nějaká role to určitě bude. Co bude trenér vyžadovat, to se mu budu snažit splnit.

Také jste se po letech vrátil na Moravu. Rozhodovalo i to?

Řekněme, že za posledních patnáct let jsem nejblíž Opavě, kde jsem začínal, ale to v ničem nerozhodovalo. Rozhodovalo to, že tým funguje, chci do toho rozjetého vlaku naskočit a být Slovácku prospěšný.

Jak hodnotíte vaše maďarské angažmá?

To angažmá mělo dvě strany. Sám od sebe jsem očekával víc gólů. Docela jsem hrával, zdraví mi vydrželo celou sezonu, s tím jsem byl spokojený, ale těch gólů mohlo být víc. Vím, že góly dávat umím. Slovácko je to pro mě nová výzva.

Na jak dlouho jste se s klubem domluvil?

Domluvili jsme se na rok, pak uvidíme.

STANISLAV DUFKA