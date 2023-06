Udělali další krok k záchraně, hotovo ale stále nemají. Fotbalisté Zlína se v úvodním barážovém duelu o první ligu proti Vyškovu nadřeli víc, než asi čekali, hubenou výhru 1:0 jim přinesla až chyba hostujícího kapitána Němečka, po které v 64. minutě skóroval střídající Youba Dramé.

Trenér fotbalistů Zlína Pavel Vrba při úvodním barážovém duelu s Vyškovem. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Ševci tak budou v nedělní odvetě hájit těsný jednobrankový náskok, úplně v klidu rozhodně nejsou.

„Vstup je slušný, ale všichni víme, že nás venku čeká hodně těžký zápas. Kdyby to bylo pohárové utkání před deseti lety, kdy se počítaly branky na hřištích soupeře, výsledek by pro nás byl dobrý, teď je to trošku jinak,“ vnímá kouč FC Trinity Pavel Vrba.

Zkušený devětapadesátiletý trenér stejně jako v Brně také čtvrteční duel koučoval v modrém svetru, byť teplota po víkendu o pár stupňů zase stoupla.

Vrbovi ale bylo vedro i z jiného důvodu.

Jihomoravané téměř hodinu favorita trápili, místy mu zle zatápěli a nebýt gólmana Dostála, mohli ševci před slušně zaplněnou Letnou dopadnout daleko hůř.

„Rozdíl mezi mužstvy v první a druhé lize není až takový, jaký býval kdysi,“ zjistil nejen Vrba.

Vyškov s šesti africkými hráči v základní sestavě zaujal hlavně rychlými brejky, hrou po křídlech. „Soupeř má kvalitní kádr. Někteří jeho hráči ve druhé lize nemají co dělat,“ má jasno známý odborník.

„Neříkám, že to jsou hráči pro Plzeň, Spartu nebo Slavii, ale kdybych mohl, tři nebo čtyři si vyberu,“ přiznává bez mučení.

Reiter soupeře neznal jmény, díval se na trenky. Zajímaví fotbalisté, souhlasí

Zaujal jej nejen Kanakimana, o kterého v minulosti stálo Slovácko či Baník, ale i Mafwenta, Alégué či Bayo.

„Pokud by Vyškov do ligy nepostoupil, někteří hráči by tam nepokračovali,“ myslí si.

Podle zlínského trenéra jsou afričtí fotbalisté typologicky úplně jiní než tuzemští borci. „Jsou rychlí, technicky dobře vybavení,“ všímá si.

„Ti ve Vyškově jsou navíc velice slušní v kombinaci, dokážou hrát kolektivně, spolupracovat,“ oceňuje.

Naopak s výkonem svých svěřenců tentokrát spokojený rozhodně nebyl.

Oprávněné výhrady měl hlavně k ofenzivě. I proto v 55. minutě střídal hned tři hráče, což ševcům nakonec pomohlo ke zlepšenému výkonu a hlavně k výhře.

„V útočné fázi jsme chtěli být dalek aktivnější, hru oživit. Do do té doby jsme neměli žádnou šanci, jenom náznaky. Nehráli jsme dobře. Kombinace nebyla podle představ,“ říká.

Vrbovi vyšlo střídání. Zlín v prvním duelu baráže zdolal Vyškov, rozhodl Dramé

Že by se na domácím týmu projevil náročný nedělní duel v Brně si někdejší reprezentační kouč ale nemyslí. „Nebyl to problém,“ poznamenal. „Pokud jsou hráči trénování, tři dny na odpočinek jim stačí,“ je přesvědčený.

Ševci úvodní barážový duel nezvládli spíše technicky ani rychlostně. „Možná to chtělo víc přímočarosti a kvality směrem dopředu,“ přemítá.

Zlíňané nakonec zvítězili na vlastním stadionu 1:0 a částečně tak soupeři oplatili podzimní porážku z osmifinále poháru.

Neprohráli počtvrté za sebou a v neděli v Drnovicích chce chtějí slavit záchranu.

Tomu uzpůsobí i taktiku. „Musíme hrát na výsledek, kterým se udržíme v lize, taková je realita,“ uvedl Vrba.

Jenom bránit ale ševci nechtějí. „To by bylo obrovské riziko,“ ví dobře.