Šmahaj vzpomíná na zápas o všechno: Minář mě zdrbal, pak jsme sestup zapili

Ví, jaké to je hrát o všechno, co fotbalisté Zlína nyní prožívají. Někdejší bývalý záložník ševců David Šmahaj byl u toho, když Moravané museli v posledním zápase sezony 2008/2009 zvítězit v Jablonci, aby se zachránili. Na Střelnici však padli 1:6 a nejvyšší soutěž na pár let opustili.

Zlínský záložník David Šmahaj v obklíčení Bedřicha Mařáka a Jakuba Zálešáka (vpravo). | Foto: DENÍK/Petr Fojtík