Zlíňané v souboji se Slováckem vyloženě nepropadli. Ve vyrovnaném duelu si ale moc šancí ke skórování nevypracovali. Po hloupé chybě v úvodu druhé půle ale inkasovali lacinou branku a pak jen marně doháněli ztrátu.

„První poločas jsme měli ještě docela slušný. Vypracovali jsme si pár šancí, které jsme ale nevyužili. Bohužel hned po přestávce jsme dostali gól. A i když jsme se pak zvedli, na remízu jsme nedosáhli,“ štve Cedidlu.

Při inkasované brance se snažil vystoupit na Kalabišku, pak už jen marně doháněl zakončujícího Doskiho.

Právě oba borci soupeře na levé straně hřiště často zaměstnávali, pořádně větrali.

„Kalabiškovi se daří v Konferenční lize, Doski hraje taky dobře. Furt se měnili. Mají to secvičené, zatápěli nám. Človkě kolikrát nevěděl, koho bránit,“ přiznal.

Slovácko dorazilo do Baťova města odpočinuté, skoro v plné síle. Scházel jen Holzer. Bývalého hráče Zlína vyřadily z boje bolavá záda.

Ševci ale nežehrali nad losem, že se s rivalem potkali až po reprezentační přestávce.

„Bylo nám to jedno. Slovácko má dost slušný kádr. I kdyby by nastoupilo v jinačím složení, nebyl by to takový rapidní rozdíl,“ míní.

Nedělní duel se obešel bez excesů, tvrdých střetů, výrazných emocí. Sudí Machálek nemusel hráče nijak krotit, žlutou kartu neukázal žádnému borci. „Nemyslím si, že to bylo extra slabé derby, ale určitě bývají i drsnější,“ ví Cedidla.

Odchovanec Zlína staví souboje s týmem z Uherského Hradiště v lize nejvýš. Prožívá je víc než duely se Spartou, Slavií nebo Plzní.

Pokud chtějí hrát ševci s předními českými týmy i příští rok, musí zabrat. V lize jsou po deseti kolech s osmi body předposlední, horší jsou pouze Pardubice.

„Samozřejmě bychom chtěli být výš. Zatím se nám moc nedaří, ale věřím, že se to zlomí a konečně začneme vyhrávat,“ doufá důrazný obránce.

Reprezentační přestávku strávil mimo Baťovo město. České jednadvacítce pomohl k postupu na mistrovství Evropy, které v roce 2023 společně hostí Rumunsko s Gruzií. „Je to pro mě čest. Jsem rád, že jsem tam byl a pomohl týmu k postupu na EURO. Snad si na něm příští rok zahraji,“ přeje si.