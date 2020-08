Poctivý čtyřiadvacetiletý forvard se na obratu z 0:2 na 5:2 podílel velmi dobrým výkonem i jedním gólem. Kdyby byl v zakončení přesnější, klidně mohl dosáhnout na hattrick.

„Byla tam jedna velká šance, kterou jsem trestuhodně zahodil. Měl jsme to řešit lépe. Bohužel jsem domácí branku přestřelil. Snad to příště zlomím a gólů bude víc,“ doufá Chwaszcz, který se dál pere o místo v sestavě Fastavu.

Čím si ten obrat vysvětlujete?

Bylo to změnou rozestavení. V prvním poločase jsme hráli systémem 4-4-2, po přestávce jsme přešli na 3-4-3, takže soupeř byl zaskočený. Trenčín jsme napadali hned od gólmana, kupil chyby, ztrácel míče, z toho pramenily naše šance a rychlé góly, které jsme dali.

Jak moc vás těší vstřelená branka?

I když byla trochu krkolomná, útočníka těší každá branka. Já si myslím, že mi gól může jenom pomoct. Doufám, že mi zvedne sebevědomí a že v příštích zápasech přidám další branky.

Může vás dostat do základní sestavy?

To se budete muset zeptat spíš trenéra. (úsměv) Mně ale gól rozhodně pomůže do další práce. Snad jich v tréninku i v zápasech bude přibývat, trenér si toho všimne a bude mít dávat čím dál víc šancí.

Na hrotu jste ve druhé půli nastoupil s Jawem a Nečasem. Bylo vidět, že si v útoku rozumíte. Je to tak?

Myslím si, že nám to šlo. Zkoušeli jsme si to už na tréninku. Podpora právě hráčů ze strany je pro mě důležitá, protože jsem soubojový hráč a kluci kolem mě vždycky udělají kus práce. Snažím se pro ně vytvořit šance, které musí oni proměňovat. (úsměv)

Proti Trenčínu jste skórovali všichni tři. To potěší, ne?

Pro nás to bylo příjemné. Pomohlo to celému týmu. Dali jsme pět branek, snad v tom budeme dál pokračovat. Každému to přidá na sebevědomí. Druhá půlka nám ale sedla všem.

Jak moc náročná je letní příprava?

Tréninky v tomto počasí jsou velice náročné. Máto toho plné kecky, což bylo vidět ke konči každého poločasu. Příprava je zatím hodně o běhání, posilování. Snad to budeme mít brzy za sebou a už se budeme jenom těšit na zápasy a bude to jenom lepší. Jenom v tom vydržet a pokračovat.

Ve středu vás čeká Slovan Bratislava. Jak moc se těšíte na utkání se slovenským mistrem?

Pro mě jsou tyto zápasy jenom velké plus. Mohu si proti předním slovenským týmům, které hrají Evropskou ligu, vyzkoušet, jak na tom vlastně jsem. Na středeční utkání se těším. Pro Slovan to bude generálka na slovenskou ligu. Bude to kvalitní utkání.