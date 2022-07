„Takto proti Boleslavi nemůžeme nastoupit a hrát,“ ví dobře.

Ševci nakonec podlehli Hanákům 1:2, byť gólů mohli inkasovat daleko víc. Favoritovi se nepovedl hlavně první poločas. „Musíme si zápas probrat u videa a ukázat chyby. Hlavně musíme zlepšit pohyb, zvýšit úsilí, dostupování, prostě všechno,“ ví brumovský odchovanec, který ocenil výkon brankáře Dostála.

Nebýt jeho zákroků, byla by porážka mnohem horší.

„V první půli nás zachránil. Byl asi náš nejlepší hráč v zápase,“ míní.

Ševci mají po generálce starosti nejen s hrou. Přišli o Fantiše, který boural

Jinak si Bartošák mizerný výkon nedokázal vysvětlit. Problém byl nejenom v přístupu. „Chyběl nám pohyb a nějaká kvalitnější výstavba hry. Měla tam být větší podpora zezadu a kvalitnější centry do vápna. Druhá půle už byla o něco lepší. Víc jsme se tam dostávali, ale jediný Vakho to tam dotlačil, když odebral gólmanovi balón,“ líčí.

Roli mohla sehrát i únava z náročného programu, obrovské vedro. „Příprava už finišuje. Postupem času by to mělo být lepší a lepší. Tak snad to dobře vyladíme do příštího týdne,“ přeje si nejen Bartošák.

Pokud chtějí ševci vstoupit do nové sezony výhrou, musí doma předvést daleko lepší výkon. Sobotní představení by totiž na Mladou Boleslavi těžko stačilo.

„Očekávám houževnatý zápas. Boleslav patří k top týmům. Vždycky hrála na špici, má kvalitní hráče a určitě nečeká nás nic lehkého. My ale hlavně nesmíme předvést to, co v sobotu,“ uvědomuje si dvaatřicetiletý fotbalista.