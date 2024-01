Nedobrovolně si protáhl vánoční pauzu, v lednu ještě nenastoupil. Zlínský záložník Tom Slončík stále laboruje s bolavými zády. V sobotu proti Brnu nehrál, k mužstvu by se měl připojit až v tomto týdnu.

Fotbalista Zlína Tom Slončík. | Foto: FC Zlín

„Nejpozději na soustředění v Turecku už bych měl nastoupit,“ věří.

Devatenáctiletý středopolař je součástí početné marodky předposledního týmu FORTUNA:LIGY.

Zatímco třeba Tkáč bude ševcům scházet daleko delší dobu, Slončíkův návrat se již blíží.

„Momentálně to vypadá dobře. Plním si individuální plán. Mám naplánované nějaké běhy, abych nabral zpět kondici a mohl trénovat zase s týmem,“ hlásí.

Odchovanec Zlína bez míče a kolektivu trpí a těší se zpátky na hřiště. „Pro mě je to náročné období. Každý, kdo mě zná, dobře ví, že fotbalem žiji. Ale taky vím, že zranění se musí doléčovat, abych si ho nepřenesl do další fázi kariéry,“ pronesl.

Také Slončík už vyhlíží páteční odlet do Turecka. Ševci konečně vymění mrazivé podmínky na Vršavě za příjemnější jarní klima na pobřeží Středozemního moře. V Antalyi stráví týden, během kterého absolvují několik tréninků a odehrají i dva přípravné duely.

„S kluky se do Turecka těšíme. Jsem rád, že strávíme nějaký čas spolu. Tyhle soustředění vždycky stojí za to,“ vnímá.

„Pro nás je opravdu důležité, abychom je hlavně skrz plochy a podmínky absolvovali, protože v Česku je to v lednu opravdu o zranění,“ přidává záložníka Zlína, který skončil v anketě deníku Sport a webu iSport.cz TOP 50 fotbalových talentů ročníku 2004 a mladší na celkovém druhém místě.

„Určitě mě to potěšilo. Pár kluků mi i gratulovalo. Pro mě je to ale spíš nálepka, nějaké označení, které mi rozhodně nezaručuje, že budu mít úspěšnou kariéru,“ ví moc dobře.

„Pro mě to má význam jedině v tom, že v té samé anketě jsem před třemi lety nebyl ani v nejlepší padesátce. Díky tomu vidím, že to všechno, co pro fotbal dělám a obětuji a jak moc na sobě pracuji, má smysl,“ říká.

O tom, že má talent, nikdo ve Zlíně nepochybuje. Slončík, jehož táta rovněž hrával ligu, to ostatně slýchává dost často. Jen díky rozvinuté úrovni schopností by ale v silné konkurenci neuspěl.

„Nemám to moc rád. Nějaký talent sice mám, sám o sobě však nikdy nestačí, s ním nikam nedojdete,“ má jasno mládežnický reprezentant. „Já se snažím na sobě hodně pracovat, neustále se zlepšovat a naplno využít svůj potenciál,“ tvrdí.

Pro Slončíka hlasovali nejen redaktoři celostátních novin, ale i trenéři mládežnických reprezentačních výběrů a kouči účastníků první ligy staršího dorostu. Středopolař ševců si o pozornost řekl hlavně svými výkony v mateřském klubu. Za Zlín loni debutoval, v nejvyšší soutěži si připsal již třicet zápasů a tři branky. Trenér Červenka na něj bude sázet i na jaře.