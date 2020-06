„Kdyby dal tehdy gól, tak jsme nečekaně postoupili,“ je i po letech přesvědčený někdejší zlínský funkcionář Arnošt Hošek.

Nejen podle bývalého činovníka Fastavu Švachovi dvojzápas se slavným španělským velkoklubem neuvěřitelně sedl.

„Pokud někdo dá Atléticu v jednom zápase dva góly, musí to být jeden z jeho nejlepších momentů kariéry. I když Jarda podával stabilní výkony, na toto dvojutkání vždycky moc rád vzpomínal,“ říká Hošek.

Toho náhlá Švachova smrt obrovsky zasáhla.

„Na Jardu mám velice hezké vzpomínky. Byl to dobrý fotbalista, kapitán mužstva. I když ho občas zlobila achilovka, s obstřiky vždycky odvedl stoprocentní výkon,“ prohlásil Hošek, který bývalé opoře Fastavu letos v dubnu posílal za starou gardu blahopřání k jmeninám.

Osobně už mu ale nikdy nepovinšuje. Klubová legenda totiž ve ve čtvrtek po mozkové příhodě nečekaně zemřela.

V sobotu před ligovým utkáním s Baníkem tak Hošek společně s dalšími bývalými a současnými hráči či trenéry zesnulému borci vzdá holt minutou ticha.

„Je to moc smutné. Ještě teď jsem to nevstřebal,“ přiznává Ota Novák.

Bývalá jednička Fastavu, která nyní na Letné cepuje gólmany, prožil po boku Švacha podstatnou část své hráčské kariéry. Kromě Zlína s ním nastupoval také v Opavě.

„Byl to výborný kluk, vůdčí typ. Uměl udělat srandu v kabině, ale také dokázal mužstvo semknout,“ vyzdvihuje Novák.

Na druhé straně otec dvou synů nikdy nebyl prototypem vzorňáka.

„Vždycky, když někdo umře, tak se o něm mluví jenom hezky. Každý člověk ale udělá v životě pár kotrmelců. Věcí, kterých později lituje. I Jarys měl nějaké škraloupy, řešil problémy. Třeba si nedodělal trenérskou licenci,“ připomíná Novák.

Podle něj by přitom ze Švacha byl výborný kouč. „Měl před sebou velkou trenérskou budoucnost,“ je přesvědčený.

Na tribuně v sobotu nebude chybět ani další zlínská legenda a Švachův spoluhráč Petr Klhůfek.

Toho smrt bývalého parťáka zasáhla přímo v posteli.

„Už jsem ležel, když mi najednou začal pípat telefon. Na messengeru máme takovou skupinu, kde spolu komunikujeme. Bylo mi divné, že je toho tolik. Tak jsem se podíval a zjistil, co se stalo,“ popisuje Klhůfek.

Vzápětí mu volal Michal Nehoda, v pátek tragédii řešil i s dalšími ševci.

„Zasáhlo to opravdu hodně lidí, ale není se co divit. vždyť Jarda byl odchovanec Zlína, dělal i kapitána. Navíc byl v reprezentaci do jednadvaceti let a i po skončení kariéry se motal kolem fotbalu. Naposledy dělal agenta,“ připomíná Klhůfek.

Také on oceňuje především Švachovy fotbalové dovednosti.

„Byl to výborný, technický hráč. Platný na stoperovi i ve středu zálohy. Možná měl i navíc, mohl to dotáhnout ještě dál,“ myslí si.

Elegantním pohybem i myšlením mu připomínal slavného Němce Beckenbauera.

Zlínské fanoušky nadchl hlavně v derby se Slováckem. V sezoně 2003/2004 proti krajskému rivalovi prokličkoval přes půl hřiště a potupil soupeře gólem na 2:0.

Důležitých branek vstřelil ale mnohem víc. Z pozice obránce se v lize trefil hned šestnáctkrát, což z něj dělá druhého nejlepšího střelce klubové historie. Lepší je s 22 brankami jen útočník Tomáš Poznar.

„Byl nebezpečný hlavně při standardkách. Měl výbornou hlavu, dobrý timing, skvělý výskok,“ vybavuje si Vladimír Malár.

„Hlavně to ale byl lídr kabiny. Jako kapitán měl u ostatních spoluhráčů přirozený respekt. Byl to férový člověk,“ uvedl Malár.

Švacha zažil při působení v Baťově městě hned dvakrát. Proto ho náhlá smrt kamaráda zasáhla.

„Je to strašné. Teprve nedávno nás opustil Míla Penner, který měl taky jenom sedmačtyřicet let. Je to strašná tragédie. Člověka to vždycky zasáhne, když umírají takto mladí lidé,“ prohlásil Malár.

Zaskočený smutnou zprávou byl i Bronislav Červenka. Současný trenér třetiligové Kroměříže měl ke Švachovi velmi blízko. Nejen že spolu kamarádili, ale také se s rodinami navštěvovali.

„Hrozně mě to vzalo. Je to moc smutné. Nejde ani říct, co nyní pociťuji po ztrátě kamaráda a skvělého kluka. Pro mě je to nesmírně bolestivé. Vůbec si nedokážu představit, co a jak se stalo,“ řekl Červenka.

Na Švachovi si cenil hlavně upřímnosti.

„Nebál se cokoliv říct. Nikdy nepomlouval za zády, naopak byl velmi přímý,“ tvrdí.

Také na trávníku byl férový a spravedlivý.

„Jarda prožil skoro celou svoji kariéru ve Zlíně. Byl to velmi dobrý a inteligentní fotbalista. Mnohokrát dokázal, fotbal hrát umí,“ dodal Červenka

V dresu rodného Zlína si Jaroslav Švach připsal úctyhodných 180 ligových startů. Letnou opustil pouze během vojenské služby, kdy působil v pražské Dukle, a potom až v roce 2007, kdy si vyzkoušel kazašské angažmá v FK Astana, kde odehrál osm zápasů. V jednom z nich dokonce skóroval. Tuto sezonu pak dokončil šesti zápasy ve druhé lize, když nosil dres Opavy.

Jinak byl věrný Zlínu, který se s ním rozloučí v nejbližších dnech.