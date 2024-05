Čerstvý vítěz slovenské hokejové extraligy s Nitrou Libor Kašík, bývalý šéf hokejových Beranů Robert Hamrla a spousta dalších fanoušků zavítala ve čtvrtek na zlínskou Letnou, kde ševci ve třetím utkání nadstavbové části FORTUNA:LIGY přivítali České Budějovic. Duel, který skončil 1:1, sledovalo 3 428 diváků. Byli jste v hledišti mezi nimi? Najděte se na fotkách externího fotografa Deníku Jana Zahnaše!

Fotbalisté Zlína a Českých Budějovic nastupují na utkání. | Video: Libor Kopl

I třetí vzájemný souboj mezi Zlínem a Budějovicemi v této sezoně skončil nerozhodně.

Jihočechy poslal v důležitém záchranářském střetnutí do vedení krátce po přestávce Jakob Tranziska, po hodině hry vyrovnal střídající Filip Žák.

Jiný náhradník Tomáš Schánělec byl pak velmi přísně vyloučen, Dynamo ale přesilovku nevyužilo a v tomto ligovém ročníku stále zůstává venku bez vítězství.

„První půle byla na obou stranách hodně nervózní. My jsme sice byli více na míči a měli jsme nějaké příležitosti, ale Zlín hrozil standardkami. Ty jsme dokázali ubránit. Byl to boj i po přestávce, kdy jsme šli do vedení. Soupeř potom vyrovnal se štěstím, které jsme my po střele Alliho neměli. Zlín hrál v závěru hop nebo trop. Trochu jsme se strachovali o výsledek, každý bod je dobrý. Situaci máme ve svých rukách a naším cílem je dostat se do baráže,“ říká trenér Českých Budějovic Jiří Lerch.

Zlín s Českými Budějovicemi v nejvyšší soutěži neprohrál podeváté za sebou. Moravané ale už šest kol nezvítězili a v tabulce jsou nadále na posledním místě, které jako jediné znamená přímý sestup.

„Pořád ale máme situaci ve svých rukou. Musíme dvakrát vyhrát, což je pro nás velká výzva," říká zlínský trenér Bronislav Červenka.

Kudla do zad! Červenka netrefil dva hráče, vyloučení Schánělce nekomentoval

S výkonem mužstva spokojený nebyl. „V prvním poločase to nebyl za naší strany dobrý fotbal. Byli jsme nepřesní, chyběl nám drajv a maximální nasazení. Rozehra nebyla kvalitní, neviděl jsem tam průnikovky a ochotu pustit se do kombinačních akcí. Po inkasovaném gólu jsme sestavu prostřídali, přišla změna v pohybu, agresivitě a zaslouženě jsme vyrovnali. Přibrzdilo nás vyloučení. I v oslabení jsme měli šance, ale nedokázali jsme je využít a proto zápas skončil 1:1,“ dodal Červenka.

Jihočeši jsou na tom o bod lépe, o další bod více pak má čtrnáctá Karviná.

O poločasové přestávce čtvrtečního utkání se konala na hrací ploše menší sláva. Představitelé klubu FC Zlín společně se zástupci staré gardy popřáli Ladislavu Podmelovi k významnému životnímu jubileu. Správce Letné má šedesát let.

Hráči mu ale dárek k narozeninám nedali, počkat na výhru si musí minimálně do neděle, kdy doma ševci hostí na Letné Bohemians 1905.