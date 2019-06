I když v přátelském utkání hraném na dvakrát pětatřicet minut padlo celkem deset branek, mezi střelce se zapsali pouze čtyři borci. Dva na každé straně. Hrdinou byl Lubomír Blaha. Bývalý útočník Slovácka, Liberce nebo Trnavy skóroval hned čtyřikrát.

„Ani si nepamatuji, kdy jsem naposledy dal tolik gólů. To snad nebylo ani na tréninku. Možná když jsem si kopal s malým synkem,“ vtipkoval jednačtyřicetiletý Blaha, který si v dresu staré gardy Fastavu odbyl svoji premiéru.

Čtyřgólovému kanonýrovi se hattrickem přiblížil hostující Pikonský, kterému v dresu Baníku sekundoval Hellebrand, autor dvou branek. Gól dal ve svátečním duelu také Ryška.

„Zápas splnil svůj účel. Hráči i diváci se náramně bavili. I když tempo nebylo takové jako při ligových zápasech, bylo se na co dívat,“ prohlásil hlavní organizátor a vedoucí zlínské staré gardy Arnošt Hošek.

Čtyři stovky fanoušků po dlouhé době viděly v akci bývalé hvězdy i trochu zapomenuté borce. Retro dres Zlína, které v roli kapitána vedl Petr Khůfek, navlékly třeba Ondrůšek, Vidlička, Kroča, Grygera, Dobeš, Ryška, Hlavňovský, Činčala či Malár.

„Jsem rád, že se tady sešlo tolik kluků. Když jsem sem přijel, říkal jsem si, že je zbytečně brzy, abychom se sešli hodinu a půl před zápasem. Nakonec to bylo málo. Se spoustou z nich jsem se roky neviděl, takže jsme si měli co říct. Bylo to příjemné,“ uvedl bývalý elitní útočník, který skóroval ve všech soutěžích v Česku.

Své bývalé spoluhráče přišli pozdravit také Drulák, Dostál nebo Lasota.

„Zablokoval se mi kotník. Mám na něm spoustu výstupků, úlomků. Trápí mě to již čtrnáct dní,“ odůvodňoval svoji absenci na trávníku Lasota.

Na druhé straně byli Staš, Vrťo, Šlachta, Kiša, Tchuř, Drozd, Pikonský, či Neuwirth. Do hry nezasáhli legendární Vojáček s Mikloškem. Jelikož hosté dorazili bez náhradníků, vypomohli soupeři také Hellebrand s Hošťálkem.

„My jsme sice nebyli úplně kompletní, bylo nás akorát, přesto všichni předvedli, že fotbal pořád mají v krvi a že ho mají rádi,“ prohlásil kouč Ostravy František Komňacký.

Mistr ligy s Baníkem v roce 2004 si návrat na Letnou náležitě užil a při zápase se náramně bavil.

„Bylo to správné setkání legend. Lidí, kteří proti sobě kdysi hrávali. Jsme rádi, že jsme i my mohli přispět k důstojným oslavám století fotbalu ve Zlíně,“ pronesl Komňacký, který na Letné rovněž dříve působil a ševce vedl.

„Nyní už jsem mimo velký fotbal, vracím se do něj jako senior. Nikdy ale nevynechám možnost, abych se se s bývalými spoluhráči nebo svěřenci potkali, povykládali a strávili příjemný den,“ uvedl Komňacký.

Známý odborník do Zlína přivezl kolegu a kamaráda Uličného a také Radka Druláka.

„Bohužel je budu muset zase vést zpátky,“ usmíval se rodák z Dražůvek u Kyjova.

„Budeme ale spěchat na finále Ligy mistrů. Předtím se ale tady chvilku zdržíme a zavzpomínáme,“ plánoval.

Petr Uličný, který vedl ševce společně s tradičním parťákem Miroslavem Poláškem, se dobře bavil už při zápase.

„Bylo to hezké utkání, krásný návrat. Potkal jsem tady spoustu hráčů, které jsem dříve trénoval, ale zapomněl jsem jejich jména,“ smál se výborně naladěný Uličný.

V Baťově městě působil dvakrát. V sezoně 1993 vrátil Zlín do nejvyšší soutěže, pak se na Letnou vrátil o třináct let později.

„Druhé angažmá už se mi moc nepovedlo, přesto na Zlín vždycky rád vzpomínám,“ líčí známý bouřlivák, který se tentokrát krotil.

Možná i proto, že při zápase si stihl dát pivo nebo štamprli slivovice.

„Bylo to takové odpočinkové, příjemné,“ lebedil si.

Přátelské utkání starých gard -

FC Fastav Zlín – FC Baník Ostrava 5:5 (3:2), 6:5 na penalty

Branky: 5., 28., 29. a 67. Blaha, 51. Ryška – 12., 17. a 60. Pikonský, 44. a 70. Hellebrand

Penaltový rozstřel: Kopal, Jaroš, Bláha, Janča, Křapa, Pavelka – Tchuř, Vrťo, Kiša, Šlachta, Neuwirth

Rozhodčí: Goňa – Mravec, Eichler

Diváci: 400

Zlín: Ondrůšek (Novák, Pavelka) – Vidlička, Kroča, Bůžek, Suský, Julina, Onda, Březík, Grygera, Novotný, Malár, R. Čelůstka, Klhůfek, Křapa, Dobeš, Kopal, Ryška, Dujka, Můrka, Jaroš, Činčala, Blaha, Chalupa, Cahyna, Janča, Hlavňovský, Bláha. Trenéři: Petr Uličný a Miroslav Polášek

Ostrava: J. Zajaroš – Staš, Vrťo, Šlachta, Kiša, Tchuř, Drozd, Antalík, Pavlidis, Neuwirth, Pikonský, Hellebrand, Hošťálek. Trenér: František Komňacký.