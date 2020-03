Hlavně proto ve druhé polovině sezony FORTUNA:LIGY ještě nezvítězili a dál se krčí na třináctém místě tabulky.

„Tahle to dál nejde. Tolik gólů jako my nedostává nikdo,“ ví dobře nejen stoper Zlína Petr Buchta.

Sedmadvacetiletý zadák se po porážce s pražskými Bohemians sympaticky na nic nevymlouval.

Nehledal chyby jinde, nesváděl další ztrátu na okolní vlivy. „Každý z nás musí začít sám u sebe, přemýšlet nad tím, co mohl udělat víc. Musíme vzít zodpovědnost na sebe a vyvodit z toho důsledky, protože vzadu jsme opravdu špatní. Každý musí deset, dvacet procent přidat, jinak se to nezlepší. Soupeřům nabízíme zdarma góly. Je to šílené,“ láteří.

I když ševci třikrát po sobě vstřelili po dvou brankách, na body to kromě minulého duelu na Spartě nestačilo.

„Je to neuvěřitelné,“ kroutí hlavou bývalý obránce Brna, Jihlavy nebo právě Bohemky. „Soupeř byl stejně jako před dvěma týdny České Budějovice dvakrát za poločas před naší brankou a stejně nám dá dva góly,“ kroutí hlavou.

Defenziva Zlína opravdu nefunguje. Otázkou je, zda je na vině tříobráncový systém nebo jde o selhání jednotlivců. Pomohla by změna rozestavení na čtyři klasické beky? „To není otázka na mě,“ odpálkovat dotaz Buchta.

Ať je to jak chce, Moravané se musí rychle zlepšit, jinak si zadělávají na pořádný průšvih.

Ševci v sobotu odmítli možnost dostat se před klokany, po další porážce ztrácejí půdu pod nohama.

Karviná s Opavou větří šanci, nevzdává se ani poslední Příbram. „Všichni tabulku vidíme. Body neděláme, takže jsme pod tlakem. I když los není příjemný, panikařit nemá cenu,“ říká Buchta.

Do konce základní části zbývá odehrát šest kol. Ševci hrají doma s Ostravou a Příbramí, venku je čeká Jablonec, Mladá Boleslav, Plzeň a pražská Slavia. „Zatím nám proti vyrovnaným soupeřům nesedí, třeba se chytneme na někom silném,“ doufá sedmadvacetiletý obránce. „Na Spartě jsme taky mohli vyhrát,“ připomíná. „Věděli jsme, že los máme těžký. Chtěli jsme zabrat hned na začátku a předejít komplikacím, místo toho jsme se sami dostali do problémů. Teď je na nás, abychom se z nich zase dostali,“ dodává.