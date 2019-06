„Jedeme letos sice trošku dál, tentokrát to však máme ještě lépe připravené,“ tvrdí sportovní ředitel Fastavu Zdeněk Grygera. „Chceme být hlavně v klidném prostředí, na osvědčeném místě. Příprava je důležitá, takže jsme pečlivě vybírali hotel, tréninkové hřiště i soupeře,“ přidává bývalý reprezentant.

Autobus se zlínskou výpravou dorazil do cíle po dlouhých deseti hodinách. Ševci se ubytovali a vydali se na hřiště, kde absolvovali první jednotku.

Týdenní tréninkovou práci fotbalistům Fastavu zpříjemní dva přípravné duely. Jiráček a spol. se uprostřed překrásných Dolomit nejprve utkají s mistrem makedonské ligy, celkem FK Škendija 79.

Pobyt pak zakončí atraktivní duel s Lokomotivem Moskva. S předním týmem se ševci potkali v základní skupině Evropské ligy i na zimním soustředění v Turecku. Nyní půjde o třetí konfrontaci s tímto předním ruským týmem.

Zlínští fotbalisté si zahraniční soustředění užívají. „Vždycky je příjemné, když člověk změní prostředí,“ vítá bývalý hráč Jihlavy a Bohemians 1905. „Aspoň budeme víc hrát, což je vždycky lepší,“ přidává s úsměvem spolehlivý stoper.

Stejně mluví také Marek Hlinka.

„Pojedeme do krásných hor, čeká nás tam dva dobří soupeři. Určitě tam dobře potrénujeme. Zaměříme se na detaily, taktiku. Věřím, že budeme na ligu dobře připravení,“ říká slovenský středopolař, který volný čas mezi tréninky bude trávit spíše odpočinkem. „Playstation sice mám doma, ale nepatřím mezi náruživé hráče,“ směje se. „Rád si přečtu knihu, ale jsme také rád s kluky na kávičce,“ doplňuje.

Ve výpravě neschází ani záložník Jakub Janetzký, který si premiéru v dresu Fastavu odbyl ve středečním zápase proti Brnu, nebo čerstvý otec Pablo Podio.

Doma naopak zůstávají marodi Poznar a Železník. Druhý jmenovaný si ve víkendovém zápase s Trnavou poradil koleno a mimo hru bude až šest týdnů. „ Má něco s vazy, meniskem. Co vím, tak s podobným zraněním laboroval už dřív,“ říká kouč Zlína Josef Csaplár.

Do zahraničí s týmem neodjedou ani Hronek, Jakubov a Votava.

I přes absenci několika útočníků ševci chtějí v Rakousku zapracovat hlavně na ofenzivě. „V hojné míře se v naší hře objevuje to, co chceme hrát. Evidentně ale musíme zlepšit koncovku a finální přihrávku. My se do šestnáctky soupeře dostaneme hodněkrát, ale řešení je špatné,“ všímá si nový zlínský kouč.

Hráče Fastavu po návratu domů čeká nejprve přátelský duel v Újezdci a pak generálka se slovenskou Senicí, která je na programu v sobotu 6. července. O týden později už startuje podzimní část FORTUNA:LIGY.

V premiéře ševci vyzvou úřadujícího mistra, pražskou Slavii.

Hráči FC Fastav Zlín na soustředění v Rakousku

Brankáři: Stanislav Dostál, Matej Rakovan, Jan Šiška

Obránci: Ondřej Bačo, Lukáš Bartošák, Petr Buchta, Martin Cedidla, Róbert Matejov, Martin Nečas, Lukáš Vraštil,

Záložníci: Vachtang Čanturišvili, Adnan Džafić, Jan Hellebrand, Marek Hlinka, Josef Hnaníček, Jakub Janetzký, Petr Jiráček, Pablo Podio, Patrik Slaměna

Útočníci: Pavel Vyhnal

Trenér: Josef Csaplár, asistenti: Jan Kameník, David Hubáček, trenér brankářů: Otakar Novák, kondiční trenér: Michal Molek, masér: Patrik Hučko.