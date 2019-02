Jablonec n. Nisou – Jablonecký gólman Vlastimil Hrubý také cítil, že Sparta byla k poražení. Utkání ale skončilo vítězstvím hostů 2:1, body putovaly na konto Sparty.

FK Jablonec - AC Sparta Praha 1:2 | Foto: FK Jablonec

Jaký to byl zápas?

Co na to říct…. Byl to zápas dvou různých poločasů. V prvním jsme byli lepší, aktivnější a měli jsme spoustu šancí, bohužel jsme je neproměnili. Ve druhé půli jsme nehráli podle našich představ a byli jsme za to potrestáni.



Asi do 50. minuty jste byli lepší, ale pak jako byste vypadli ze hry.

Máte pravdu. Do 50. minuty to vypadalo hezky, ale pak jsme zcela zbytečně dvakrát ztratili míč a byli jsme za to potrestáni. Ke konci jsme ještě dali branku, ale na nevyrovnávací gól už bylo málo času.

Můžete ty góly popsat?

Při prvním šel z pravé strany hráč Sparty a dával to pod sebe. Pak někdo vystřelil, ale, bohužel, se to odrazilo k penaltě. Zblokovali jsme i druhou střelu, ale odrazilo se to na velké vápno, kde byl Kanga sám a vystřelil. Prošlo to přes několik hráčů do brány a tu střelu jsem vůbec neviděl. A druhý gól? Stejně jako při prvním uděláme chybu v rozehrávce a opět po dvakrát odraženém míči jsme dostali branku. Oba góly byly smolný a velká škoda, že jsme je dostali po našich chybách, protože Sparta byla k poražení.