„Věřím, že to bude dobrý zápas, že přijdou diváci, vytvoří správnou kulisu a že uděláme příznivý výsledek a budeme bodovat,“ přeje si nejen univerzál v sestavě zlínského Fastavu Lukáš Vraštil.

Zážitek z nevšedního duelu ještě umocní umělé osvětlení, šlágr 9. kola FORTUNA:LIGY se totiž hraje až v sedm večer. „Pod světly to bude příjemné. Mně se to líbí, mám to rád,“ přiznává sedmadvacetiletý fotbalista.

Jinak ale souboje se Spartou nijak zvlášť neprožívá, nejúspěšnější klub v historii české ligy bere stejně jako jiné soupeře.

„Pro mě to není žádný větší zápas oproti jiným ligovým. Pro mě je svátek každé utkání,“ tvrdí Vraštil, který se na Pražany bude připravovat stejně jako na každého jiného soupeře.

Sílu sobotního protivníka ale samozřejmě respektuje. „Sparta se pod trenérem Vrbou změnila, šlape jí to,“ všímá si. „Mají dobrý kolektiv, stejně jako v minulosti tam jsou kvalitní hráči. Pro nás to bude těžký soupeř,“ uvědomuje si.

Srovnávat obě pražská S ale nechce. Ševci na začátku letošní sezony obhájci trofeje vzdorovali, padli po velkém boji 0:1, teď by chtěli uhrát ještě lepší výsledek.

„Přijde mi, že Sparta šla nahoru,“ míní bývalý hráč Mladé Boleslavi, Brna a Ostravy.

Pražané sází hlavně na Adama Hložka. Velký talent českého fotbalu se v posledních týdnech střelecky zasekl, schází mu klid z minulé sezony, kdy se stal nejlepším střelcem ligy. Jenom na mladou hvězdu se ale Zlíňané soustředit nebudou.

„Ve Spartě je spousta kvalitních hráčů, musíme si hlídat a eliminovat i ostatní hráče, ne jenom jednoho,“ ví Vraštil.

Pokud chce Fastav se Spartou uspět, musí bezpodmínečně zlepšit defenzivu. Moravané totiž v posledních pěti duelech inkasovali hned dvanáct branek, celkově osmnáct.

Horší obranu nikdo nemá. „Musíme zlepšit defenzivu celého týmu. Být zodpovědní po celých devadesát minut a nepolevovat v koncentraci. To jsou klíčové aspekty toho, abychom neinkasovali,“ míní.

Podle Vraštila za spoustou obdržených branek nemohou absence ani neustálé změny v obranné čtyřce.

„To bych ani neřekl,“ říká. „Ať tam naskočí kdokoliv z nás, všichni jsou to kvalitní fotbalisté. Jsme stejně trénovaní, máme stejné návyky. Proto by neměl znát rozdíl, pokud někdo vypadne. V tomto problém není,“ je přesvědčený.

Jenže trenér Fastavu Jelínek nestačí počítat ztráty. Ke Kolářovi, Matejovovi, Hlinkovi, Reiterovi a Jawovi v sobotu přibyl vyloučený Procházka, takže zase musí improvizovat, „Není to ideální, když se to vzadu pořád mění. Musíme si s tím ale poradit a zvládnout to,“ burcuje.

Nálada na zlínské Letné ovšem po prohraném derby na Slovácku není stoprocentní.

Ševci nezvládli dva duely po sobě, před sebou navíc mají těžké šichty se Spartou a Plzní. „Atmosféra po žádném prohraném zápase není ideální. S kluky jsme si to ale vyříkali, kritika byla konstruktivní, abychom se poučili a byli příští utkání lepší,“ dodal.