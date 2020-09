„Věřím, že navážeme na předcházející výkony a zápas zvládneme,“ přeje si nejen kouč Fastavu Bohumil Páník.

Poslední porážku už ševci hodili za hlavu. V minulosti už se nepitvají. Naopak se dívají před sebe, řeší následujícího soupeře.

„Ze zápasu na Spartě si z herního hlediska můžeme vzít hodně pozitivního, ale musím zdůraznit, že v sobotu to bude úplně jiný duel. Na Letné tlačila Sparta nás a my jsme se bránili, teď budeme doma a měli bychom tvořit. Musíme si ale dát pozor na kombinační hru Sigmy, ta je přivedla v tomto ročníku už k devíti bodům. My jich máme šest a po sobotě bychom s Olomoucí chtěli bodově srovnat krok," prohlásil Páník.

Hanáci se navíc po úvodní porážce se Spartou dostali do formy. Další tři duely ovládli, naposledy otočili zápas v Brně, kde zvítězili 4:2.

„Zlín je ale těžší soupeř. Podal dobrý výkon i na Spartě. Musíme se zlepšit ve všech řadách, ve všech směrech, jinak tam neuspějeme. Až poté můžeme uvažovat o bodech,“ uvedl trenér Olomouce Radoslav Látal.

Podobně mluví i stoper Václav Jemelka.

„Je pravda, že do sezony vstoupili dobře. Hráli dobře i na Spartě, kde měli trochu smůly. Čekám těžký zápas. Mají vepředu vysoké hráče, zejména Poznara, který sklepává míče. Musíme se na to dobře připravit,“ řekl v rozhovoru pro klubový web poctivý zadák.

Látal ani přes povedený start do sezony nevylučuje změny v sestavě. „Uvažujeme i o hře na tři stopery. Šanci od začátku může dostat třeba Poulolo. Je možné, že v sestavě i rozestavení změny budou,“ naznačil.

V Baťově městě nemůže počítat s marody Yunisem, Benešem, Kerbrem a Štěrbou.

Trenér Fastavu Páník ale nemá mnoho důvodů do základní jedenáctky sahat. Fastavu schází pouze potrestaný Jawo, Matejov už bude k dispozici.

Sobotní utkání má výkop v 16.30 a kvůli novým opatřením v boji proti šíření koronaviru jej může navštívit maximálně 2000 sedících diváků.

Na Letnou se tak standardním způsobem na svou tribunu dostanou všichni držitelé permanentních vstupenek. „Fanoušci hostů z Olomouce budou mít k dispozici padesát vstupenek do sektoru hostů. Na zbylá místa z kapacity na tribunách Východ, Jih a Sever půjde do prodeje asi dvě stě padesát lístků,“ informuje mluvčí zlínského klubu Zuzana Molková.

FORTUNA:LIGA, 5. kolo

FC Fastav Zlín (8.) - SK Sigma Olomouc (4.)

Výkop: sobota v 16.30, stadion Letná

Rozhodčí: Adámková - Caletka, Flimmel (Dubravský) | VAR: Berka | AVAR: Nádvorník

Ligová bilance: 6-9-15

Poslední zápas: 1:0 (87. Kolář, 9. listopadu 2019)

Pravděpodobné sestavy: Zlín: Dostál – Simerský, Buchta, Procházka – Fantiš, Conde, Jiráček, Čanturišcili – Janetzký, Poznar, Dramé. Trenér: Páník.

Olomouc: Mandous – Hála, Jemelka, Hubník, Zmrzlý – Greššák – Zifčák, Breite, Houska, Falta – Nešpor. Trenér: Látal.

Tip deníku: 2:0.