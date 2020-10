„Bohemka vyhrála zaslouženě. Nám to nešlo dopředu ani dozadu, nebyl to od nás dobrý výkon,“ přiznal bez výmluv obránce Zlína Dominik Simerský.

Pražanům ani nevadilo, že v minulém kole kvůli covidu-19 v soupeřově týmu nehráli zápas v Českých Budějovicích, ve středu postoupili do osmifinále domácího poháru po výhře 3:0 nad Táborskem a veselou náladu si udrželi i oproti Zlínu. Klokany nepřibrzdil ani odvolaný vedoucí gól Vaníčka po Hronkově ruce. „Vůbec jsem neviděl, že tam byla,“ přiznává Simerský. „Ode mě se míč nešťastně odrazil. Spíš jsem si myslel, že se monitoruje ofsajd. Pokud to ale byla ruka, tak to bylo správně posouzené,“ míní vysoký zadák.

Než se ševci probrali, inkasovali podruhé. Dorážka Hronka na rozdíl od Vaníčkova pokusu už ale platila. „Bohužel přežijeme jednu šanci a místo toho, abychom se z toho oklepali, tak hned přijde další rána,“ kroutí hlavou Simerský. „Nevím, co tomu předcházelo, ale míč se tam nějak poodrážel a Hronek to prostřelil,“ přidává smutně.

Fastav v první půli vůbec nebezpečný nebyl. „Neměli jsme až tolik náběhových situací, domácí bránili velice dobře. Nedařilo se nám ani uhrávat souboje, soupeř sbíral i odražené balony, takže to dopředu bylo takové nic moc,“ ví zadák Fastavu. Vršovický celek i na začátku druhé půle hrozil víc, jenže zvýraznit náskok se mu podařilo až na konci střetnutí. Hosté se dál soužili. „Ve druhém poločase jsme se snažili držet balon a chvílemi to vypadalo, že máme tlak, ale nějaké větší množství šancí nebylo,“ ví Simerský.

Zlíňané zahrozili pouze hlavičkou střídající Janetzkého a šancí Fantiše. To už ale prohrávali 0:2.

Ševci vyšli bodově naprázdno potřetí za sebou, se šesti body se krčí až na jedenáctém místě.

„Jsme zklamaní, že se nám nepodařilo uhrát víc, rozhodně jsme na to měli, i když zrovna na Bohemce jsme si žádné nezasloužili,“ uvědomuje si Simerský.

Fotbalisté Fastavu se o reprezentační přestávce musí zvednout, dát do kupy a vrátit se k výkonům ze začátku sezony. „Abychom zase začali sbírat body,“ přeje si.

Ševci mají čtrnáct dnů na to, aby zapracovali na systémový věcech a vyladili detaily. „Hlavně si všichni musíme sáhnout do svědomí, aby to příště bylo podstatně lepší než v Praze,“ dodal.