Na konci soustředění v Turecku dostal nového svěřence. K dvojici Stanislav Dostál – Jan Šiška přibyl ještě Matej Rakovan. Urostlý slovenský brankář rozšířil zlínskou brankářskou partu, které velí kouč gólmanů Otakar Novák.

Trenér zlínských fotbalových brankářů Otakar Novák absolvoval v Turecku už čtvrté soustředění. | Foto: www.fcfastavzlin.cz

„Mateje trošku znám. Pamatuji si ho hlavně z jeho posledního působiště v Česku, v Jihlavě. Je to dobrý, vysoký brankář, který už má zkušenosti s první ligou. Věřím, že se mu bude ve Zlíně dařit, a že se tady bude cítit dobře,“ uvedl v rozhovoru pro klubový web Novák.

Na zvýšenou konkurenci může doplatit mladík Šiška, jehož nejspíše čeká přesun do juniorky nebo ochod na hostování.

„I ve spolupráci s Honzou řešíme nejlepší možné varianty, jak jeho výkonnost neustále posunovat dopředu. Těch možností je víc, ale vůbec není vyloučené ani to, že by se mohl klidně objevit ve zlínské ligové brance, protože nám už několikrát ukázal, že by z něj v budoucnu mohl být velmi dobrý brankář,“ pochválil talentovaného mladíka Novák.

K přístupu gólmanů výhrady neměl, jejich výkony však pečlivě rozebíral.

„Abych byl spokojený, museli bychom každý zápas odehrát s čistým kontem, a ani to ještě není záruka dobrého výkonu. Spokojenost je slovo, které moc často nepoužívám. Musím však říct, že v každém utkání, které jsme tady sehráli, si každý brankář odvedl svou práci dobře,“ prohlásil jednačtyřicetiletý trenér gólmanů.

Někdejší vynikající brankář musel letos kvůli poněkud kratší zimní přípravě upravit některé věci, které se týkají posilovny, skoku a dalšího zatížení.

„Přiznám se, že jsem nad tím seděl docela dlouho. Jestli to bylo správně, to se ukáže až v každém z následujících mistrovských utkání. Já věřím, že jsem zvolil dobře,“ říká.

Navíc si musel zvyknout na nového hlavního kouče Romana Pivarníka, který v zimní přestávce nahradil Michala Bílka. Pro Nováka se toho ale moc nezměnilo.

„Každý trenér má svoji představu a své nároky na brankáře. Na mě je, abych jeho nároky dokázal přenést na gólmany. Ať už se jedná o hru nohou, organizaci hry,“ líčí Novák, jenž musí pochopit, jak nový trenér přemýšlí.

„Ale jedno zůstává u každého trenéra vždycky stejné a myslím, že ani trenér Pivarník nebude výjimka. Prostě chce, abychom nedostali gól,“ pokračuje s úsměvem.

Se zlínským týmem absolvoval již čtvrté zahraniční soustředění. I přes nepříznivé počasí měli ševci v tureckém Beleku znovu vynikající podmínky na práci. „Nemůžeme si stěžovat vůbec na nic,“ tvrdí Novák.

„Pár dní sice pršelo, ale to je tak zanedbatelná věc, že se o ní vůbec nemá cenu bavit,“ pokračuje. „Jsme tady myslím už po čtvrté a je nám tady dobře. Už poznáváme lidi, oni poznávají nás a je to příjemné,“ dodává.

Šestý tým se ve známé dovolenkové destinaci mohl poměřit s předními evropskými týmy. „Je skvělé hrát proti Kazani, SønderjyskE. Pro kluky je to zkrátka výborná zkušenost,“ míní.

I když zlínští fotbalisté strávili na pobřeží Středozemního moře deset dní, kouč gólmanů Fastavu by na přípravu potřeboval ještě o týden víc.

„Pracovali jsme komplexně na všem, ale s blížícím se mistrovským utkáním jsme se zaměřili hlavně na rychlost,“ říká.

Přechod z umělé trávy na přírodní pažit není pro ligové borce jednoduchý, gólmani to však mají ještě složitější než hráči v poli.

„To je skoro jiný sport,“ tvrdí Novák.

„Tělo reaguje úplně jinak. Kopání do míče z technického hlediska je taky jiné a takhle by se dalo pokračovat dál. Ale je to pro všechny mužstva stejné, takže i my si s tím musíme poradit,“ přidává.

Jinak se navíc chytá v létě a jinak v únoru.

„Je to změna. Hřiště po zimě většinou nebývají moc kvalitní, k tomu hodně měkké a může se přidat sníh. Těch odlišností je docela dost a i chytání, pokud jsou extrémnější podmínky, se tomu musí přizpůsobit. Ale s příchodem vyhřívaných trávníků se situace neuvěřitelně zlepšila. Když si vzpomenu, na čem jsem hrával já, tak to tehdy někdy bývalo opravdové dobrodružství,“ zakončuje povídání Novák.