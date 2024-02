Lepší pozvánku na nedělní derby se Slováckem nemohli fanouškům dát. Fotbalisté Zlína se proti Slavii vybičovali k mimořádnému výkonu, favorita senzačně okradli.

Fotbalisté Zlína přivítali v dohrávce 17. kola Slavii Praha | Video: Libor Kopl

„Jsem moc rád, že jsme napravili dojem z Teplic, kde jsme hlavně v prvním poločase předvedli bezkrevný výkon. Kluci si tentokrát sáhli na dno fyzických sil, odevzdali maximum a vybojovali cenný bod,“ těší trenéra Zlína Bronislava Červenku.

Ševci museli v dohrávce 17. kola remízu 1:1 brát, byť po vyloučení hostujícího útočníka Jurečky, který loktem zbytečně udeřil stopera Didibu, nevyužili krátkou přesilovku. V nastaveném čase sice podruhé skórovali, ale trefa Vukadinoviće neplatila kvůli ofsajdu.

„S výsledkem musíme být spokojení. Urvat se Slavií bod je pro nás fantastické, protože soupeř má obrovskou kvalitu,“ ví dobře Červenka.

Moravané bodovali s Pražany po předcházejících devíti porážkách. Úspěchu si vážili, byť i nadále zůstávají předposlední a čeká je znovu velmi těžké jaro.

Ševce nesložil ani inkasovaný gól v nastaveném čase první půle. Po standardní situaci a centru Ševčíka se hlavičkou prosadil Chytil. Byla to vůbec první šance hostů v zápase.

„Slavia dává spoustu centrů do šestnáctky, které kluci velmi dobře odvrátili. Přečkali jsme i několik nebezpečných situací. Bohužel jsme z jedné standardky inkasovali gól do kabiny, což byla hrozná škoda, taková facka,“ štvalo Červenku.

Ševci na Valentýna okradli Slavii, na derby se naladili cennou remízou

Moravané se ale po nepříjemném direktu zvedli a poctivým výkonem si šli pro vyrovnání, které zařídil v 67. minutě Ikugar. Vysoký Nigerijec skóroval hlavou po centru Čelůstky. Zimní ofenzivní posila vstřelila svůj premiérový gól v české lize.

„Kenneth v úvodu střetnutí neuhrál potřebné míče, protože jej bránili Zima, Ogbu nebo Bořil. Všichni jsou to skvělí obránci, kteří v minulosti uhlídali daleko lepší hráče,“ připomíná Červenka.

Ikugar se ale s přibývajícími minutami dostal do pohody, nakonec odehrál výtečný zápas, stal se hrdinou žluto-modrých barev. „Byl to jeho první zápas, měl těžký debut. Nějakou roli mohla sehrát nervozita. Postupně se ale zlepšoval, jeho výkon gradoval. Dokázal uhrát míče, vyhrávat souboje. Hlavně po gólu šlo jeho sebevědomí nahoru. Stejně jako ostatní kluci to zvládl velice dobře,“ chválí domácí kouč.

Zlíňané za nerozhodného stavu 1:1 viditelně ožili. Pomohl jim i zkrat Slávisty Jurečky. Hostující útočník v 82. minutě dostal červenou kartu za úder loktem do tváře Didiby. „Věděl jsem, že to není penalta. Didiba by si jenom tak nelehl, vyloučení bylo správné,“ míní Červenka.

Favorit, který po změně stran zahrozil jenom ranou Oscara do tyče, se i v deseti hnal za vítězstvím, větší šance ale měli ševci. Janetzký mířil v závěru vedle, Schánělce v úniku vychytal Mandous.

V nastaveném čase rozjásal Letnou Vukadinović, sudí Pechanec ale branku

kvůli ofsajdu neuznal. „Neradoval jsem se, protože jsem viděl, že Vuki stojí za hráčem Slavie. Sudí prý řešil faul, ale za mě o nedovolený zákrok nešlo. Gól však správně neplatil,“ souhlasí s verdiktem Červenka.

Toho spíš mrzely předcházející dvě situace, které Janetzký se Schánělcem nevyřešili správně. Navíc hned po změně stran selhal v zakončení Ikugar.

„Měli jsme tam tři zajímavé možnosti, kdežto Slavia si toho kromě několika střel z šestnácti nebo dvaceti metrů moc nevypracovala. Kluci pracovali zodpovědně a soupeři zápas pořádně znepříjemnili,“ těší Červenku.

„Pokud takto budeme hrát i dál, budou výsledky přicházet,“ nepochybuje.

Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte!

Fotbalisté Zlína chtějí cenný bod proti aspirantovi na titul potvrdit i v neděli doma proti jinému adeptovi na evropské poháry. Derby se Slováckem slibuje velký boj.

„Síly po bodovém úspěchu se vracejí lépe, nás ale čeká úplně jiný zápas,“ ví dobře osmačtyřicetiletý kouč.

„I když se nebude hrát pod světly, bude to derby. Se Slováckem si to rozdáme na rovinu. Vyhraje ten, kdo si půjde za vítězstvím víc. Věřím, že to budeme my,“ přeje si Červenka.

O víkendu by měl nastoupit i jeden z kapitánů. Fantiš středeční duel vynechal kvůli drobnému zranění, v neděli by měl být nakopnutý nárt v pořádku. „Už se to lepší, v dalším zápase bude připravený,“ věří zlínský trenér.

K dispozici bude mít i Natchkebiu, jemuž vypršel dvouzápasový trest, který vyfasoval po vyloučení v barážovém utkání gruzínské ligy.