(ROZHOVOR/ Zvedl mužstvo po ostudném debaklu s Mladou Boleslaví, během pár dnů i díky změnám v sestavě zpevnil obranu, na první pokus urval venku cenný bod. Nový hlavní trenér fotbalistů Zlína Bronislav Červenka při premiéře ve FORTUNA:LIZE dovedl ševce k bezbrankové remíze na půdě Olomouce.

Trenér fotbalistů Zlína Bronislav Červenka při zápase v Olomouci. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Za nerozhodný výsledek vděčí hlavně uzdravenému brankáři Dostálovi.

„Standa měl skvělý úvod sezony, pak byl dlouho mimo. Je úplně skvělé, že se vrátil takovým výkonem. Bod je hlavně jeho zásluha,“ uvědomuje si nástupce kouče Pavla Vrby ve funkci.

S premiérou budete spokojený, že?

Jsem. Uhráli jsme bod na Sigmě, jsem za to strašně rád. I když to bylo se štěstím, moc si toho vážím. Klukům musíme poděkovat za to, že to odmakali. Nechali tam, co v nich je. Až se tady potkáme třeba za rok, věřím, že budeme ještě nebezpečnější a lepší.

Souhlasíte, že zápas byl pro vás hodně těžký?

Určitě. Zápas byl pro nás kvůli tomu předchozímu, ve kterém jsme dostali devět gólů, velmi těžký. Snažili jsme se hrát aktivní střední blok a soupeři znemožňovat rychlé přechody po stranách, což se nám v prvním poločase dařilo daleko víc než v tom druhém. Když jsme měli víc sil, bylo tam i pár nebezpečných přechodů, které jsme vyřešili velmi špatně. V současném stavu se musíme odrazit od malých věcí. Tou drobností dneska je bod, kterého si strašně moc ceníme. Věřím, že jich na naše konto bude přibývat víc a víc.

Na čem jste museli v prvních dnech nejvíce zapracovat?

Na psychice, to je jasné. V úterý jsme si debakl rozebrali, hodili ho za hlavu a dál ho neřešili. Jenom jsme se připravovali na Sigmu. Snažili jsme se kluky pozitivně povzbudit, naladit je na to, že mohou i vyhrávat. Poslední výhra už byla dávno, ale je to složité. Olomouc má skvělý tým, v této sezoně hraje dobře. a my nejsme ve stavu, kdy bychom proti Sigmě mohli hrát otevřený fotbal a na vítězství. Teď na to není. Věřím ale tomu, že na tom budeme za pár týdnů a měsíců lépe. Všechno ukáže čas.

Zjistil jste, kde má Zlín největší problém?

Neřeším problém Zlína, ale to, abychom hráli dobrý fotbal a vyhrávali. Problémy jsou v každém mančaftu. Postupně zjišťujeme, kde bychom měli co zlepšit, ale doba je strašně krátká na to, abyste si utvořil tým, který by hrál podle vašich představ. To není záležitost měsíce, roku, půl roku. To je fakt dlouhodobá práce. Tým musí pochopit a zautomatizovat jednoduché a základní věci. Než to hráči pochopí, nějakou dobu to potrvá.

Trenér Červenka bral při premiéře na lavičce Zlína bod, výborně zachytal Dostál

Co říkáte na výkon stoperů?

Didiba i Čerňa (Černín - pozn. red.) odehráli velmi dobrý zápas. Chtěli jsme hrát aktivní střední blok a vyrážet do rychlých protiútoků. Bohužel nejsme v tom stavu, abychom po zisku balonu dokázali jít nahoru. Přijde mě, že kluci mají ze současné situace těžší nohy. Nejde všechno hned, mávnutím proutku se to nezmění. V hráčích to zůstává. Musíme jim postupně, bod po bodíku.

Souhlasíte, že hodně práce vás čeká i v ofenzivě?

Jasné. Směrem dopředu nás čeká práce. Sigma dobře držela balon, chyběla nám lehkost dopředu. Byly to ojedinělé náznaky akcí. Vuki trefil z úhlu tyč, pak jsme to řešili komplikovaně přes tři hráče. Možná v té poslední akci chyběl Žákovi půlkrok ke skórování, ale to bychom asi chtěli až moc.

Co říkáte na výkon Pabla Gonzáleze?

Pablo hrál poprvé od začátku. Věděli jsme, že vydrží padesát, maximálně šedesát minut. Už po dvaceti minutách mu ztěžkly nohy. Bylo vidět, že pozice šestky nebo osmičky není jeho. dlouho nehrál. Asi by potřeboval být vysunutý o řadu výš, ale tam jsem ho dát nemohl. Měl to těžké, protože běhal víc bez míče, ale až získá herní praxi, určitě se zvedne a v dalších kolech nám pomůže.

Máte představu o posílení týmu v zimní pauze?

Představu o posilách mám už teď, ale budeme to řešit s vedením až po skončení podzimu. Posílit nebo zkvalitnit potřebujeme na pěti postech. Chci zvýšit konkurenci, přivést hráče do základní sestavy.