Naději jim dalo úterní jednání české vlády, která zmírnila bezpečnostní opatření a dala souhlas k tomu, aby se profesionální sportovci mohli od příštího pondělí za omezených podmínek vrátit ke společnému venkovnímu tréninku, který přerušila pandemie nového typu koronaviru.

„Je to pro nás všechny výborná zpráva. Čekání bylo dlouhé, míč už mi chyběl,“ přiznává zlínský krajní obránce či záložník Lukáš Bartošák.

Hráči Fastavu se však budou moci stejně jako jejich soupeři připravovat jen v menších skupinách a za dodržení přísných hygienických opatření.

„Zatím jsme dostali pouze zprávu, že bychom v pondělí měli začít, ale detailnější informace obdržíme do pátku,“ informuje devětadvacetiletý fotbalista.

Někdejší hráč Liberce a Žižkova se i tak na kamarády z týmu už těší. Parta i společné tréninky mu moc chyběli. „Běhání bez balonu nikoho nebaví a být pořád zavřený doma je na hlavu,“ říká upřímně.

Když byl ve Zlíně, klusal po cyklostezce nebo si dal výběh do lesa směrem na Kudlov. Podobné trasy volil i doma v Brumově. Většinou se připravoval sám, jen párkrát vyjel ve dvojici na kole.

„Snad teď budeme více času trávit na hřišti,“ přeje si.

Nejen Bartošák věří, že se situace ohledně pandemie koronaviru zlepší a letošní sezona FORTUNA:LIGY, která má za sebou čtyřiadvacet kol, se byť s velkým zpožděním, dohraje.

„Doufám, že to kompetentní lidé nějak vymyslí. Určitě by byla velká škoda, kdyby se soutěž nedohrála,“ uvědomuje si.

Účastníkovi základní skupiny Evropské ligy by ani nevadilo, kdyby se zbytek základní části i nadstavbová část dohrály bez diváků.

„Pořád je to lepší, než kdybychom jenom trénovali,“ myslí si. Že je Fastav po špatném vstupu do jarních odvet namočený sestupem, nyní neřeší.

Zatímco řada kolektivních sportů v tuzemsku kvůli pandemii předčasně ukončila sezonu a celky se začnou chystat až na příští ročník, profesionální fotbalisté své soutěže zatím pouze přerušili.

LFA se řídí pokynem Evropské fotbalové unie UEFA a první a druhou ligu se pokusí dohrát.

Začít by se mohlo od 8. června, kdy budou povoleny sportovní akce s účastí do padesáti osob.

Bartošák nad tím nyní nepřemýšlí. Počká si na to, jak se situace vyvine.

Na playstationu postoupil do vyřazovacích bojů

Dlouhou pauzu si zpříjemnil startem ve speciálním turnaji ve videohře FIFA, který pořádá Ligová fotbalová asociace.

„Štěpán Červenka napsal do společné skupiny, zda o účast má někdo zájem, tak jsem do toho šel. Dřív jsem Fifu hrával hodně. Teď hlavně na soustředění nebo po večerech. Je to takový můj relax. Chtěl jsem poměřit síly s ostatními a dozvědět se, jak na tom jsem“ vysvětluje.

Turnaj DATART e:LIGA Challenge odstartoval v sobotu 4. dubna a premiérový šampion bude znám ve středu 29. dubna.

Bartošák dál živí naději na celkový triumf, když splnil úkol a postoupil ze základní skupiny do vyřazovacích bojů. „Jsem spokojený,“ usmívá se.

Zatímco libereckému Knejzlíkovi dvakrát na dálku podlehl, s jabloneckým kanonýrem Matouškem získal ve vzájemném dvojzápase čtyři body a ve skupině obsadil postupové druhé místo.

„Karlose znám z Liberce, kde jsme spolu hrávali. Věděl jsem, že to hodně hrává a nejspíš s ním nevyhraji, což se potvrdilo hned v prvním zápase. O Matouškovi jsem netušil, jak na tom je,“ říká.

O výsledky zlínského halfbeka se nezajímaly pouze někteří fanoušci, ale i spoluhráči.

„Pár kluků mi psalo, kde to mohou sledovat a trošku mě hecovalo. Ale jinak to moc velké téma není,“ dodává.

Přece jenom fotbal naživo pořád vede před virtuálním hraním.