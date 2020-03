Termín porodu byl stanovený na sedmého června a zkušený devětadvacetiletý obránce věří, že v té době již budou otevřené hranice a že potomek přijde na svět v rodném Srbsku. „Snad se všechno zklidní,“ přeje si rodák z Bělehradu.

I když bulharská nejvyšší fotbalová soutěž je nyní přerušená, domů do Srbska nemůže. Hranice jsou totiž zavřené a Gajić by musel po návratu domů do karantény, což se mu zrovna nehodí.

„Uvidíme, jak to všechno dopadne. Nejdůležitější je, že teď jsme spolu. Kdybych tady byl sám, vůbec nevím, co bych dělal,“ říká upřímně.

Kromě těhotné manželky má s sebou v Kardžali také malého synka. V padesátisícovém městě, které se nachází ve Východních Rodopech po obou březích řeky Arda, asi sto kilometrů od Plovdivu, je nyní klid.

„Je poznat, že se něco děje,“ všímá si Gajić.

V celé zemi je zaveden nouzový stav, větší města jsou uzavřena. Otevřeny jsou pouze obchody s potravinami, čerpací stanice, lékárny a částečně banky. Situace je tedy obdobná, jako v České republice nebo v Srbsku. Obě země, kde má Gajič kamarády a rodinu, pečlivě sleduje.

„Do Srbska to přišlo asi o týden později. Když se o koronaviru začalo mluvit poprvé, všichni si z toho nejprve dělali srandu, že když si dají naši pálenku rakiji, budou dál v pohodě a nemají se čeho bát. Teď je tam situace stejná jako jinde,“ hlásí Gajić.

Přitom když už se v Srbsku nepracovalo, všechny restaurace byly plné. Nyní jsou ale všechny podniky zavřeny. Lidé večer zůstávají doma, ven totiž nesmějí.

„Přiletělo k nám několik lékařů z Číny a podle nich se teď pracuje. Po sedmnácté hodině nikdo nemůže jít ven z domu, lidé nad pětašedesát let nemohou nikam a jen dostávají balíky s jídlem,“ informuje.

Bulharská liga se přerušila na začátku března. Arda Kardžhali měla tři dny po utkání na Interu Milán hrát s Ludogorcem Razgrad, které trénuje český trenér Pavel Vrba. Atraktivní duel však byl odložený, protože bulharský šampion musel do karantény.

Od té chvíle fotbalisté čekají na další zprávy. Soutěž zatím byla pouze přerušená. Gajić věří, že se dohraje. „Na konci května a v červnu by to mohlo vyjít,“ myslí si.

„V létě pak bude pouze krátká pauze a pak se hned začne další sezona,“ je přesvědčený.

Zatím ale zůstává doma a připravuje se podle pokynů kondičního trenéra.

„Nemáme ale žádný individuální plán. Všechno děláme online v aplikaci zoom, kde jsme všichni připojení a sledujeme trenéra. Podle toho, kdo jak může, si ještě přidává běhání nebo jízdu na kole,“ říká.

Na hřiště se nyní nedostane. Stejně ale na tom jsou i bývalí Gajičovi spoluhráči ze Zlína, kteří si po domluvě s vedením Fastavu nechali snížit plat o třicet procent.

„Vím o tom. I tady se o penězích, zrušení ligy nebo pokračování sezony neustále debatuje. Uvidíme, jak to všechno dopadne,“ pravil.

Poctivý zadák má o bývalém klubu přehled. Neunikl mu ani návrat kouče Páníka na Letnou.

„Když jsem viděl, že odmítl Příbram, myslel jsem si, že vezme Zlín,“ uvedl srbský fotbalista.

„Angažmá ve Fastavu jsem mu přál, protože mužstvo i prostředí dobře zná. Nebude mít problém s adaptací, rychle si zvykne. Nebude muset se tak dlouho seznamovat s hráči jako jiný trenér, který by do Zlína přišel poprvé,“ dodává.