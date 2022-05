Moravané přenechali starosti soupeřům, závěrečný duel s Jabloncem, kterým se zapojí do oslav k příležitosti 700 let města Zlína, si hodlají užít.

„Všem se nám ulevilo, že jsme to zvládli a nemusíme se rvát až do posledního kola. Mám stejný názor jako trenér Jelínek. Využili jsme svého postavení po základní části, ve kterém jsme ještě chvíli před koncem pomýšleli na účast v prostřední skupině, což by pro nás bylo ještě lepší. Kádr nemáme špatný, ale ve finále nám chyběly tři body,“ připomíná bývalý reprezentační obránce, který po svém návratu na Letné končí již svoji sedmou sezonu.

Dva jste ztratili po remíze 1:1 v Jablonci, se kterým zakončíte letošní sezonu…

Po tom zápase jsem říkal, že si vždycky vážím bodu, který získáme na hřišti takto silného soupeře. Body, které nám chyběly k účasti v prostřední skupině jste neztratili v Jablonci, ale už na podzim, kdy jsme měli kolísavé, nestabilní výsledky. Dokázali jsme vyhrát doma větším rozdílem, ale taky jsme párkrát ztratili a zvenku tolik bodů nepřivezli. Celkově se to poskládalo tak, že jsme se do prostřední skupiny nedostali, ale jsme jedenáctí a když se podívám, které týmy jsou ještě pod námi, můžeme být relativně spokojení.

Odpovídá postavení rozpočtu a velikosti klubu, hráčskému kádru?

Loni vyletěly coby nováček Pardubice, letos se dařilo Hradci Králové, který měl opravdu úžasnou sezonu a dostal se dokonce do šestky. Vždycky někdo vyskočí, ale jinak první pětka je daná, ale zbytek soutěže je vyrovnaný. Kdo dvakrát vyhrál, poskočil, kdo naopak zaváhal, klesl dolů. Rozdíl mezi prostřední a spodní skupinou nebyl až tak velký.

Než přišel domácí duel s Bohemians, na jaře jste se výpadků a zbytečných ztrát vyvarovali. Byl jste po porážce s klokany 1:4 hodně rozladěný?

Ten zápas nám nastavil zrcadlo. Tak, jak jsme týden předtím zvládli souboj s Teplicemi, to proti Bohemce vypadalo přesně obráceně. Soupeř nás nachytal, potrestal naše chyby. Inkasovali jsme smolné góly, jeden jsme si dali sami. V prvním poločase bylo všechno špatně. Teď už můžeme jenom spekulovat, co za tím bylo, abychom se tomu příště vyvarovali. I po té porážce jsme ale věřil, že to zvládneme a z Pardubic něco odvezeme, což se potvrdilo, byť utkání v Praze nebylo jednoduché. Kluci byli pod tlakem. Věděli, že musí bodovat, uspět, protože končíme sezonu s Jabloncem. Nechtěli jsme to nechávat na poslední zápas. To už by byla trošku loterie.

Navíc se vám s Jabloncem dlouhodobě nedaří, neporazili jste ho dlouhých čtrnáct let…

Je pravda, že z Jablonce jsme nikdy body nevozili, až teď (úsměv). Možná se něco obrací. Jablonec má ale pořád kvalitu, velkou sílu. Dostal se ale do situace, která není jednoduchá. Některé týmy nejsou zvyklé hrát o záchranu. Já jsem to viděl i v prvním poločase našeho zápasu s Pardubicemi. Nebyl to ten mančaft, který doma s lehkostí přejel Teplice. Najednou kluci měli svázané nohy. Zápasy o záchranu jsou specifické a kdo na to není připravený, může mít problémy.

Dramatické jsme si to udělali sami. Příští sezona ať je lepší, přeje si Simerský

Je dobře, že se o mistrovi a sestupujícím rozhoduje až v nadstavbové části?

Letošní ročník je pro fanoušky zajímavý, protože se o něco hraje. Zajímavý není jenom boj o titul, ale právě i o záchranu. Já jsem rád, že už to mohu sledovat jenom zpovzdálí. Prostřední skupiny není tak atraktivní, týmy alespoň byly motivovány finančně, ale zápasy nebyly sledované, tolik lidí na stadionech nebylo. Ale se to musí teprve vyhodnotit.

Nepatří baráž spíše do hokeje?

Za mě by bylo kruté, kdyby z ligy sestoupily tři týmy. To už je docela velký zásah. I když se v baráži může stát cokoliv, rozdíl mezi oběma profesionálními soutěže je velký. Hlavně co se týká infrastruktury, zázemí, všeho. Chápu, že Brno patří do nejvyšší soutěže, ale třeba majiteli Karviné jsem říkal, že v lize není opravdu slabý mančaft. Je to nesmírně vyrovnaná soutěž, kterou rozhodují detaily, maličkosti. Když se dostanete do útlumu už se to těžko dohání. Třeba všichni čekali, že se Jablonec zvedne, ale bude to mít ještě těžké.

Měli by si fotbaloví fanoušci vážit, že se ve Zlíně vůbec hraje liga?

S tím souhlasím, protože opravdu není jednoduché zabezpečit rozpočet, sehnat sponzory, hráče. Na druhé straně chápu, že fanoušci, kteří přijdou na Letnou, chtějí vidět dobrý fotbal, vítězství. Je to pro ně zábava. Všechno rozebírají, baví se o tom, což je důležité. Ale po tom, co sestoupili hokejisté, jsme se Slováckem jediní, kdo v kraji drží v nejpopulárnějších sportech nejvyšší soutěž. Lidé by si toho měli vážit a těšit se z toho, že do Zlína i příští rok budou jezdit Sparta, Slavia a další špičkové týmy. Věřím, že i my to zase posuneme kousek výš a že budeme bojovat o prostřední skupinu nebo se do ní dostaneme.

Je těžké v současné době i po konci Fastavu udržet stávající rozpočet?

Chápu, že tyto věci fanoušci až tolik neřeší, protože opravdu všichni máme za sebou těžké roky. Nejprve nás všechny postihla pandemie koronaviru, pak přišlo zdražování energií, náklady vzrostly a když jsme si mysleli, že už bude líp, přišla zase válka na Ukrajině, se kterou souvisí další zdražování. Ale řeší to všechny kluby a oddíly. Nejsme v tom sami. Dneska bohužel moc plánovat dopředu nejde. I proto podnikatelé nyní řeší svůj byznys a své firmy. Všichni žijí v nejistotě, nikdo neví, co bude. Momentálně jde do všech klubů podstatně méně prostředků než tomu bylo dřív. My ale zůstáváme pozitivní. Snažíme se pracovat. Něco se nám podařilo, před sebou máme další jednání. Klub je díky majiteli Zdeňkovi Červenkovi i dalším partnerům stabilní.

Po sezoně končí s podporou zlínského fotbalu firma Fastav Development, která byla titulárním sponzorem klubu. Už víte, kdo ji nejen v názvu klubu nahradí?

Prvně bych chtěl Vlastovi Fabíkovi poděkovat za dlouholetou podporu. Finančně nám pomáhal deset let, pro klubu toho udělal strašně moc. Kdo jeho firmu nahradí, se nyní řeší. Fastav už ale v názvu klubu figurovat nebude, ale další věci ještě komentovat nemohu. Momentálně nic jistého není, ale jednáme a věřím, že všechno dobře dopadne a že utahovat opasky nebudeme muset. Všichni včetně majitele ví, že se rozpočet jenom těžko sníží. Pořád je tady ale možnost prodeje některého z hráčů.

Jelínek: Jsem rád, že jsme zužitkovali nejvýhodnější postavení a máme klid

Už víte, se kterými hráči se po sezoně rozloučíte?

Před posledním zápasem nechci říkat, kdo u nás skončí. Chceme sezonu nejprve dohrát, pak začneme řešit kádr. S kluky, kterým končí smlouvy, jsem se bavil. S některými z nich se domluvíme, jiným je zase neprodloužíme. Navíc budeme chtít nějaké hráče přivést. Změny čekají i Spartu, Plzeň, Ostravu, jiné kluby. Léto může být i pro fanoušky zajímavé. Myslím si, že ve všech klubech bude hodně změn.

Týká se to i Zlína?

Přestupový termín končí až někdy v září, času je dost. (úsměv) Je pravda, že současný kádr je širší než býval dřív. Souvisí to s intenzitou, větším počtem zápasů. Hra je dynamičtější, přicházejí zranění, kterých dřív tolik nebývalo, ale fotbal se posunul, je rychlejší, soubojovější.

Registrujete zájem jenom o Condeho, nebo mohou v létě odejít i jiní hráči?

Zájme o Condeho je dlouhodobější. Já se tomu ani nedivím, protože Cheick výkony potvrzuje neustále. Kromě Condeho jsou v hledáčku hlavně mladí hráči. Martin Cedidla je v jednadvacítce, odvádí dobré výkon. Skvěle hrál David Tkáč, který se ale zranil. Věřím, že se až se uzdraví, odpočine si, zase bude platný. Všechno je to ale o nabídce. Chceme zachovat kostru mužstva, které chceme trošku refreshovat.

Bude realizační tým pokračovat ve stávajícím složení?

Honza Jelínek má za sebou první rok v pozici hlavního kouče u prvního mužstva. Zrovna při úterním zápase s Pardubicemi měl roční výročí. Určitě bude ve funkci pokračovat dál. Sezona pro ně nebyla jednoduchá. Prošel si těžkými momenty, psychicky to občas bylo náročné. Potřebuje si odpočinout, nabrat síly, aby společně s kolegy mohl tým zase posunout o něco dál.

Velkým tématem je stadion. Dozná Letná v nejbližších letech nějakých výrazných změn?

Je to věc budoucnosti, ale všichni si uvědomujeme, že se se stadionem musí začít brzy něco dělat. Nejde, abychom to každý rok řešili a vždycky provedli jenom pár kosmetických změn. Rozsáhlá rekonstrukce či výstavba nového stadionu nyní není na pořadu dne. V sobotu nás čeká krásný den, kdy si připomíná významné výročí města Zlína. K oslavám chceme i my přispět nejenom na tuto počest speciálně vyrobenými dresy, ale i výkonem a výsledkem. Jelikož už se nemusíme tolik stresovat, řešit baráž či záchranu, snad si letošní rozlučku všichni užijeme.

Budete mít po sezoně čas na dovolenou, odpočinek?

Přichází hodně turbulentní období. Už ten závěr ligy je hodně živý. Naštěstí od úterý se chystáme na novou sezonu. Zatímco kluci s trenéry pojedou hned na dovolenou, nás čeká hodně vyjednávání, telefonování. Pořád se něco domlouvá, řeší. Já si s rodinou maximálně užiji nějaký prodloužený víkend. Dovolenou si vyberu až později.