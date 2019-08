Ševci díky premiérovému gólu letní posily z Jablonce přemohli Severočechy 1:0 a urvali důležité tři body. „Dal gól, byl v šanci a oživil naši hru,“ chválil dvaadvacetiletého středopolaře zlínský trenér Josef Cspalár.

Jak moc vám chutná první trefa v dresu Zlína?

Za první gól jsem samozřejmě rád. Hlavní je, že jsme vyhráli. Body jsme totiž nutně potřebovali. Věřím, že teď to půjde lépe. Musíme vítězit i bodovat víc než doteď.

První šanci jste ještě neproměnil. Oddechl jste si po brance hodně?

Při první příležitosti jsem to měl udělat lépe. Dobíhal mě tam protihráč a netrefil jsem balon ideálně. Pak jsem se chválabohu vykoupil.

Ani gólová trefa vám nesedla ideálně, že?

To ne. Taky jsem to netrefil ideálně. Naštěstí to tam spadlo. (úsměv)

Šel jste do hřiště s tím, že utkání rozhodnete?

Trenér mi říkal, ať hlavně nabíhám za hostující obranu. Že stopeři Teplic stojí hrozně vysoko. Jsem rád, že to vyšlo a gól jsem dal.

Myslíte si, že vás kouč Csaplár pochválí?

To nevím. Předtím jsme spolu měli dlouhé debaty. Je to mezi námi, ale říkal mi, že mám výkyvy a rozdíly ve výkonech na tréninku a v zápasech. Mně to tak ale dřív nepřišlo.

Pomůžeme vám branka do základní sestavy?

To nevím. To záleží na trenérovi. Uvidíme, jakou sestavu určí pro příští zápas.

To hrajete v Opavě. Jak se na utkání v rodném městě těšíte?

Bude to pro mě speciální zápas. Jsem tam doma, fotbalově jsem tam vyrostl. Těším se na to a věřím, že nastoupím.

Jinak duel s Teplicemi nebyl moc pohledný, že?

Je pravda, že první poločas byl takový nervóznější. Přišlo mi, že je na stadionu málo lidí a docela ticho. Ve druhém poločase už jsme se ale zlepšili, Teplice zatlačili. Nervozitu jsme si nepřipouštěli. Soustředili jsme se na sebe a věřili, že to dopadne dobře. Podle mě jsme ale byli celý zápas herně lepší. Vypracovali jsme si několik šancí. Na druhé straně jsme přežili jednu nebo dvě příležitosti Teplic. Za výhrou jsme ale ve druhé půli šli víc.

Hrajete s číslem 68. To máte kvůli Jágrovi?

To ne. S ním to vůbec nesouvisí. Domluvili jsme se strejdou, který má šestačtyřicet let a pořád hraje za jednu vesnici u Opavy, že budeme mít stejné číslo. Navzájem se sledujeme. On to číslo nosil už dřív, já jsem si ho vzal až tuto sezonu. Kluci se mě ze začátku taky na to ptali, teď už to nijak neřeší. (úsměv)