„Samozřejmě ale vím, že to zdaleka nic neznamená. Hlavní je forma, výkonnost. Nic jiného mě do sestavy nedostane,“ uvědomuje si stoper zlínského Fastavu Jakub Kolář, který 7. ledna oslavil jednadvacáté narozeniny.

Žádné indicie, že v úvodním jarním ligovém zápase proti Opavě nastoupí, ale nemá. „Je to padesát na padesát,“ míní.

„Mezi obránci je ve Zlíně přetlak, stoperů je mužstvu hodně, hrát může každý,“ připomíná.

V krátké přípravě ale odchovanec Fastavu prostor dostal. Proti Blansku i Líšni nastoupil v základní sestavě, v prvním zápase se na hřiště ještě vrátil v 69. minutě, aby nahradil kamaráda Cedidlu.

„Za šanci jsem rád. Vždycky je lepší začínat od začátku, než jít do hry jako náhradník,“ uvedl.

S konkurencí ale žádný problém nemá.

„Nestěžuji si. Naopak je super, že je tady hodně dobrých kluků. Vztahy mezi sebou máme výborné,“ pochvaluje si.

Na aktuální soupisce Zlína se nyní nachází šest středních obránců. Kromě Koláře ještě Buchta, Procházka, Cedidla, Simerský a Vraštil. Všichni hrát nemohou, proto se kouč Páník snaží najít hráčům také jiné pozice. Třeba mladého zadáka zkoušel i ve středu zálohy.

„Nastupoval jsem tam i dřív, velké problémy mi to nedělá. Popravdě ale nejsem zrovna hráč, co by piloval lajnu,“ přiznává s úsměvem.

Nejlépe se cítí právě na stoperu, kde vynikají jeho přednosti. Kolář i přes svůj nízký věk dokáže vyhodnotit situaci, pokrýt prostor, přečíst hru. Výborný je ve vzduchu, v hlavičkových soubojích neprohrává. A umí se dostat i do zakončení, což dokázal nejenom loni na podzim, kdy si proti Olomouci připsal premiérový ligový gól.

Poslední šanci dostal před Vánoci proti Pardubicím, v Ďolíčku odehrál celý zápas. Proti Teplicím už nenastoupil, do karantény jej poslal pozitivní test na covid-19. Nyní má klid. Nakažení nehrozí, takže se může věnovat jenom fotbalu.

Dvoutýdenní tréninkovou zátěž absolvoval celou, delší čas na přípravu nepotřebuje. „Je to lepší než makat dva měsíce,“ culí se.

„Navíc volno bylo krátké, takže jsme kondici neztratili. První týden byl intenzivnější, v tomto druhém už se spíš chystáme na soutěž,“ říká.

Na jarní část sezony se hodně těší. Ví, že kvůli velkému počtu zápasů na něj určitě vyjde řada, připíše si další ligový start.

Aktuální počasí ale fotbalu příliš nepřeje. Některá místa na tribunách jsou pod sněhem, teploty klesly pod bod mrazu.

„Samozřejmě to není ideální, ale kluby si s tím dokáží poradit,“ věří. „Všechny stadiony mají vyhřívané trávníky. Problém je jenom s tréninkovými plochami,“ přidává.

Ševci se až na sobotní duel proti Líšni připravují výhradně na umělé trávě. Hlavní plochu na Letné si nechtějí rozbít, jinde jsou hřiště nezpůsobilá.

I tak se s tím zlínští fotbalisté perou dobře, někdy jim víc vadí počasí. Ani nízké teploty kolem nuly jim ale chuť do práce neberou.

„Nepříjemné je to akorát vždycky na začátku tréninku, ale jak se člověk dostane do tempa, pak už to nevnímá,“ tvrdí.

O víkendu má sice ještě víc přituhnout, ale na hřišti v Opavě to při jarní premiéře bude spíš vřít. Domácí Slezané se v krátké pauze výrazně posílili, z posledního místa chtějí rychle pryč.

„Uvidíme až po zápase, jak na tom nyní jsou. Může jim zápas vyjít nebo taky ne. Ale he fakt že Opava posílila hodně. Přišlo snad osm nových příchodů včetně Helloše (Patrik Hellebrand - pozn. red.), který s námi vyrůstal tady ve Zlíně. Určitě nás čeká nepříjemný soupeř,“ uvědomuje si Kolář.

Ševci do Slezska vyrazí s denním předstihem. V pátek ještě doma potrénují, pak se vydají směr sever. Hotel mají zajištěný, na pokojích budou sami. Jednadvacetiletý obránce prostředí až tolik nevnímá. Je mu jedno, zda se hraje doma nebo venku.

„Bez diváků se rozdíly smazávají. Jiné je to hlavně kvůli cestování, ale Opava není daleko,“ dodává závěrem.