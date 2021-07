O žádný speciální signál se ale nejednalo. „Standardky jsme zatím ještě netrénovali. Na ně bude dostatek času později,“ připomíná.

Z gólu měl pochopitelně velkou radost. Zda mu trefa přiblížila pozici v základní sestavě, ale netuší. „Hlavně mi to pomůže psychicky. Pro hlavu to bude dobré,“ věří.

Kolář však má po konci kouče Páníka a odchodu stopera Buchty do Karviné větší šanci nastupovat pravidelně, byť konkurence na stoperovi je ve Zlíně pořád velká. „Je nás pět hráčů na dva posty Taková je asi šance,“ ví dobře.

V přípravě kouč Jelínek zadáky většinou točí. Kolář proti Prostějovu odehrál celé utkání, Procházka se Simerským se prostřídali, Cedidla s Vraštilem dostali šanci na bekovi.

Ševci i díky trefě svátečního střelce zaknihovali v letní přípravě třetí nerozhodný výsledek v řadě. S Prostějovem na hřišti v Luhačovicích hráli 2:2.

Všechny branky padly už v prvním poločase. „Docela nezvyklý průběh. Góly, co jsme dostali, byly po našich chybách. To si musíme rozebrat a v příštím týdnu se na to podívat,“ říká.

Fastavu se příliš nepovedl hlavně začátek druhé půle. „Vzadu jsme dělali chyby, hlavně v rozehrávce jsme si nevěděli moc rady. Naštěstí nás Šíša (Šiška – pozn. red.) podržel při penaltě. Škoda, že jsme ke konci nedali gól,“ posteskl si.

Hanáci, za které nastoupil i bývalý reprezentant Jiráček nebo další ex-zlínský hráč Bartolomeu, si ale prohrát nezasloužili. Moravskému rivalovi z nejvyšší soutěže byli v lázeňském městě rovnocenným partnerem.

„Prostějov hrál minulou sezonu ve druhé lize hodně nahoře, teďka jenom potvrdil, že tam byl zaslouženě,“ prohlásil Kolář.

Zlíňané ale chvílemi bojovali sami se sebou. Po náročném kondičním bloku a čtyřdenním soustředění toho měli fakt dost.

„Bylo to hodně náročné. Běhy nám daly docela zabrat. Rozhodně nebyly žádný med. Nakonec jsme to nějak zvládli,“ oddechl si mladý zadák.

Ševci v Luhačovicích absolvovali dvoufázové tréninky. Vždycky dopoledne byl na programu kondiční blok, odpoledne pilovali herní věci.

Jenom středa byla volnější. Po dopoledním modelovém utkání na Letné a přesunu z Baťova města do Luhačovic si mohli ligoví borci krátce odfrknout.

Někteří se šli projít kolem přehrady, jiní zamířili na plovárnu. „Večer jsme měli grilovačku a podívali se na fotbal,“ prozradil odchovanec Fastavu.

Volný den mají Zlíňané i v neděli. „Večer se podíváme na finále mistrovství Evropy a v pondělí do toho zase vletíme,“ plánuje.