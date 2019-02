Dva zápasy, dvě vítězství a šest bodů. S tím je kouč fotbalistů Viktorie Plzeň Pavel Vrba (na snímku) spokojen. Po výhře na Dukle včera jeho tým doma porazil Slovan Liberec 1:0. Ve hře ale plzeňský kouč vidí stále nedostatky.

„Liberec odehrál v Plzni velice dobré utkání. V první půli jsme měli problémy s mezihrou, soupeř má ve středu pole kvalitní fotbalisty. Málo jsme se dostávali do hry, nezískávali jsme druhé balony,“ řekl včera novinářům kouč Plzně.

Plzeň vstoupila do zápasu proti Liberci se dvěma útočníky, ale v první části si nevytvořila gólovou šanci.

„Byli jsme zklamaní z toho, že jsme nedokázali protivníka zatlačit a využít dvou útočníků. Nevzpomínám si, že bychom odehráli doma poločas prakticky bez šancí,“ zlobil se Pavel Vrba.

Ve druhé půli jeho tým zabral a přitlačil soupeře. „Změnili jsme rozestavení a naše mezihra už byla lepší,“ pochválil mužstvo trenér úřadujícího mistra.

Vrbovi stejně jako v prvním kole na Julisce proti Dukle vyšlo střídání. Čermák a po něm i Zeman s Chorým oživili hru.

„Střídající hráči byli znát. Ve velkém dusnu přišli svěží a měli více sil než ti, co odehráli v takových podmínkách třeba osmdesát minut. Připomnělo mi to pohárový zápas vloni v Larnace, který jsme odehráli v podobných podmínkách. Když nastupovali hráči na hřiště, teploměr ukazoval čtyřiatřicet stupňů,“ zdůraznil Vrba velké dusno.

To se nelíbilo ani samotným hráčům. „Hrát fotbal v takovém vedru bych zakázal. Já osobně takové počasí velmi těžce snáším. Bylo to ale pro oba týmy stejné,“ svěřil se po zápase autor jediného gólu Michael Krmenčík. „Můj gól? Honza Kopic to dával po sebe, volal jsem na Čermuse (Čermák), aby to pustil. On ale míč tečoval, stihl jsem však zareagovat a balon naštěstí zapadl do brány,“ popsal svoji trefu. Výhru považuje za zaslouženou. „Jsem rád, že jsme vyhráli, už je kvůli tomu, že nás hnal plný stadion,“ dodal Krmenčík.