Zlín ve vítkovické aréně padl 1:5 a v součtu s minulou sezonou čeká na výhru už třináct kol.

„Hodnocení je jednoduché. Utkání bylo vyřešené už po prvním poločase, který nás složil. Tak, jak to Baníku nepadalo v Jablonci, tak teď všechny akce v prvním poločase dotáhl do gólu. Pak už se nám hrálo špatně,“ povzdechl si kouč Fastavu Jan Jelínek.

Baník odehrál poločas jako z partesu. Začal náporem a hned v úvodu si pomohl standardkou. Skóre po Fleišmanově rohu otevřel stoper Lischka.

Vzápětí si Nigerijec Sor navedl míč na střed a Dostála obstřelil podruhé.

Hosté nestíhali pokrývat ofenzivní akce soupeře. Po centru Kuzmanoviče se znovu trefil stoper Lischka.

Posila ze Sparty poprvé v ligové kariéře skórovala dvakrát v jednom utkání.

Ve 34. minutě si navíc zapsal svůj premiérový gól za Ostravu útočník Almási a Slezané vyrovnali svůj nejlepší první poločas v samostatné lize.

Za stavu 4:0 šli do kabin v přestávce i při předloňském souboji s Fastavem.

„První poločas jsme vůbec nezvládli. Z naší strany byl nevydařený,“ věděl Jelínek.

Mladý kouč Zlína o přestávce zvedl hlas, vytýkal svěřencům chyby, zároveň jim dal šanci, aby po přestávce něco ukázali.

Z trávníku stáhl pouze středopolaře Hrubého, další borce ušetřil. „Měl jsem chuť prostřídat víc hráčů, s kolegy jsem to řešil již v první půli, ale rozhodli jsme se, že je nebudeme psychicky sundávat ještě víc,“ vysvětluje.

„Nechali jsme je hrát s tím, že by mohli chyby odčinit a výsledek alespoň zkorigovat. Jsem rád, že se nám podařila vstřelit alespoň jedna branka,“ přidává.

Zlínský trenér za nepříznivého stavu postupně sestavu protočil, na lavičce zůstali jenom hráči do defenzivy.

Ani změny v sestavě výrazné zlepšení nepřinesly. Ostrava měla i další příležitosti, v silném lijáku se ale utkání víceméně jen dohrávalo.

„Týmu, který vede 4:0, se hraje úplně jinak. Domácí se nikam nehnali, čekali na naše chyby. Hlavně brejkové situace měli vynikající,“ ocenil.

„Nám se sice podařilo vstřelit branku a kluci bojovali o lepší výsledek, ale ve finální fázi byl mezi námi a Baníkem obrovský rozdíl. I proto si odvážíme takový příděl,“ povzdechl si.

Ševci v Ostravě trestuhodně selhali. Po dvou kolech zůstávají bez bodu, horší je jenom Liberec.

Poražení si alespoň užili parádní atmosféru, kterou na vítkovickém stadionu vytvořili ostravští fanoušci.

„Po té době, která je za námi, to byla krása. Já jsem rád, že nás i v takovém nečase přijeli podpořit i naši příznivci, kteří i za toho hrozného stavu vydrželi na tribuně až do konce. Za to jim děkuji,“ vzkázal jim na dálku.