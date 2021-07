Po úvodní kanonádě proti třetiligovému Uničovu je čeká mnohem zvučnější soupeř, těžší kalibr. Fotbalistům Zlína zpestří letní tréninkový dril atraktivní duel se Slovanem Bratislava. Ševci se na Tehelnom poli představí ve středu večer, pro úřadujícího mistra Slovenska jde o generálku před kvalifikací Ligy mistrů. Belasí za týden vyzvou irský celek Shamrock Rovers FC.

Fotbalisté Zlína se opět po roce utkají se Slovanem Bratislava. | Foto: FC Fastav Zlín

„Když se hraje fotbal na krásném stadinu, vždycky je to svátek. Jsem rád, že si můžeme se Slovanem zahrát. Pro soupeře je to generálka na evropské poháry. My tam jedeme v druhém týdnu přípravy. Pro nás je to super zápas, výborná konfrontace v nádherném prostředí,“ prohlásil trenér Fastavu Jan Jelínek.