Po letech přerušil živnost, omezil zaměstnání a věnuje se pouze sportovní kariéře. Nový asistent trenéra fotbalistů Zlína Ivo Světlík, který si až do příchodu na Letnou vydělával jako instalatér, veškerou energii a volný čas věnuje novému angažmá, džobu ve FORTUNA:LIZE.

Nový asistent trenéra fotbalistů FC Zlín Ivo Světlík. | Foto: FC Zlín

„Řešil jsem to i doma s rodinou. Na rovinu jsem jim řekl, že minimálně do konce roku omezuji veškerou jinou práci, protože zlínskému fotbalu dávám maximum," říká pobočník hlavního kouče Bronislava Červenka.

Právě nástupce trenéra Pavla Vrby ve funkci si vzal Světlíka s sebou z Kroměříže a vytáhl jej až do nejvyšší soutěže.

Coby aktivní hráč tak vysoko nedosáhl, teď se mezi tuzemskou elitu dostal alespoň jako asistent.

„Trénování jsem bral vždy jako koníček. Postupně jsem se ale začal posouvat čím dál výš. Letos jsem si díky postupu Kroměříže vyzkoušel druhou ligou a najednou se ocitl ve Zlíně," popisuje.

I když po letech vyměnil Hanáckou Slavii za Zlín, úplný šok to pro něj nebyl. Prostředí v Baťově městě i lidi z vedení klubu dobře zná, nešel do neznáma. I přesto si nabídky Červenky váží. „V trenérské kariéře je to pro mě nejvyšší meta," prohlásil.

„Jsem rád za šanci, kterou jsme díky Broňovi Červenkovi dostal. Za tu možnost jsem nesmírně rád. Šel jsem do toho po hlavě. Je to pro mě nová výzva, posun v kariéře, na druhé straně pořád zůstávám stejný a na nic si nehraji," tvrdí nový člen realizačního týmu FC Zlín.

Zdroj: Youtube

Kamarádi i známí byli překvapení, když se informaci o příchodu Světlíka k ševcům dozvěděli.

„Všichni to chtěli slavit, zapíjet, na to ale nebyl čas. Mám spoustu práce. Doufám ale, že až skončí podzimní část, tak si s těmi nejbližšími a kamarády sedneme, povykládáme si a důkladně to rozebereme," přeje si.

Nyní jede na sto procent. Na trénincích i v šatně trenérů je k ruce hlavnímu kouči Červenkovi.

Úkoly má téměř stejné jako při spolupráci v Hanácké Slavii, jen práce je nyní ještě o malinko víc.

„Musím více komunikovat s hráči, zajišťovat tréninky, servis. Je toho snad jednou tolik," říká.

Juniorka Zlína zvítězila v Brně nad ambiciózním Startem. Dvěma góly rozhodl Žák

Problém je, že při zápasech nyní nesmí na lavičku. Kvůli dlouhému disciplinárnímu trestu, který vyfasoval ještě při angažmá v Kroměříži, sleduje duely ševců pouze z tribuny.

Mezi diváky trpí. Chybí mu kontakt s hráči i kolegy z realizačního týmu. „Jednou při zápase na Žižkově proti Spartě B jsme takto seděli na tribuně i s Broňkem. Nebylo to nic příjemného. Člověk to prožívá úplně jinak. Nemůžete reagovat, vstupovat do zápasu. Možná jsou to ještě větší nervy než když jste na lavičce," uvedl.

Na jaře se ale k hrací ploše vrátí a bude zase normálně fungovat.

Čtyřiačtyřicetiletý Ivo Světlík je rodákem z Želechovic, ale s rodinou se brzy přestěhoval do Lužkovic, kde začal i s fotbalem.

Prošel mládeží Zlína, dostal se až do mužů.

Chvíli byl sice i součástí druholigového týmu, žádný start si ale nepřipsal. Většinu kariéry prožil v Kroměříži, na Hané slavil největší hráčské úspěchy, působil tam, i jako asistent trenéra.

Vyzkoušel si angažmá v Rakousku, po návratu domů vypomáhá Lužkovicím, v mateřském oddíle má na starosti sportovní úsek. „Fotbal je můj život," dodává s úsměvem.