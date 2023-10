Do Zlína se vrací po šesti letech. Zatímco klub opouštěl po triumfu v MOL Cupu a postupu do základní skupiny Evropské ligy, nyní jsou ševci v lize na dně.

V sobotu doma v gólově nejbohatším utkání v historii samostatné nejvyšší soutěže prohráli s Mladou Boleslaví 5:9 a za úvodních 12 kol jen jednou zvítězili. Na předposlední tým tabulky Jablonec ztrácí dva body.

Červenka se ale nebojí, předem z boje neutíká.

„Taková je dnešní realita. Přišel jsem do týmu, který není v dobré pozici, nemá až takové výsledky, jaké by si představoval, ale od toho tady jsem, abychom společně mužstvo pozvedli a někam ho posunuli. Zda se nám to povede, ukáže až čas. My pro úspěch uděláme maximum," slibuje.

Cílem Zlína dál zůstává hlavně záchrana.

I tak je Červenka za příležitost vést ševce vděčný, nabídky si nesmírně považuje.

V minulosti na Letné dlouho hrával, od prosince 2014 do léta 2017 dělal asistenta Bohumilu Páníkovi. Krátce jako hlavní kouč vedl i béčko.

„Pro klub, lidi, co nám věří a fandí i celý region budu pracovat nejlépe jak umím. Snad budeme stoupat tabulkou a konečně vyhrávat. Proto jsme sem přišli a uděláme pro to všechno," slibuje.

Po krátkém působení v Baníku Ostrava se v roce 2018 ujal tehdy třetiligové Hanácké Slavie Kroměříž, kterou letos na jaře po 17 letech dovedl do druhé nejvyšší soutěže.

Zdroj: Youtube

„Kroměříž se mi opouštěla těžce. Nabídku jsem nečekal, přišla v pondělí ráno. Vůbec mě to nenapadlo. V tu dobu jsem měl starosti se svým týmem. Byl jsem překvapený, ale zároveň mě to potěšilo. Ještě v tom telefonátu jsem řekl, že by mě to určitě zajímalo," přiznává.

Společně s ním se z Kroměříže stěhují i Lukáš Motal a Ivo Světlík, oba zůstávají Červenkovými asistenty. Brankáře bude mít na starosti Otakar Novák.

„Chtěl jsem mít u sebe lidi, se kterými jsem poslední roky pracoval, dobře je znám. Vím, co tomu týmu mohou dát. Proto jsem požadoval tuto změnu," vysvětluje.

Komplikací je dlouhý disciplinární trest pro Světlíka, který byl v druholigovém zápase s Vlašimí stejně jako Červenka vyloučen.

Zatímco hlavní kouč už smí na lavičku, asistenta čekají další zápasy pouze na tribuně. „Je to komplikace hlavně pro něho, ale zvládneme to," nepochybuj.

Vedle Vrby u ligového mužstva skončili i jeho asistenti Petr Jiráček a Vít Vrtělka, vedení by je však nadále chtělo v klubu udržet v jiné roli.

„Bývalí kluci jsou bezproblémoví, všechny je znám. Žádný problém s nimi nemám, ale chci mít u sebe vlastní lidi," vysvětluje.

I když Červenku v minulosti zařadily do škatulky defenzivních trenérů, Kroměříž hlavně ve třetí lize pod jeho vedením střílela spoustu branek a bavila diváky.

„Je pravda, že kladu důraz hlavně na poctivou defenzivu a detaily v ní, ale v ofenzivě chci být přímočarý, rychlý, aby šel po kombinaci balon nahoru. Jenom nakopávání nevede k žádnému výsledku," ověřil si v minulosti.

Osmačtyřicetiletý kouč chce i se Zlínem hrát rychlý fotbal. Hlavním úkolem je ale snížit počet obdržených branek. „K tomu budeme směřovat tréninky. Chceme, aby kluci věděli, co po nich chceme, přenášeli to do zápasů," líčí.

„Pokud to pochopí, budou pracovat a fotbal vnímat tak, že to není jenom o běhání po hřišti, ale musí o něm i přemýšlet, tak to může být dobré," je přesvědčený.

V ofenzivě až takový problém nevidí. „Nějaký rukopis tam je. Kluci ví, co chtějí hrát, dokážou se dostat do nebezpečných situací, ale srážejí je individuální chyby, nedůslednost, nekoncentrovanost," vypozoroval.

„Musíme zapracovat na to, aby každý hráč byl zodpovědný za svůj post, prostor. Jedině takto se můžeme posouvat dál a zápasy odehrát s menším počtem obdržených branek," míní.

I proto chce zapracovat především na defenzivě. Moc času ale nemá.

Premiéra na prvoligové lavičce v roli hlavního kouče ho čeká již v sobotu v Olomouci. Nejbližší program moc přívětiví není. Ševce po duelu na Hané čeká pohár v Ostravě a pak další těžká ligová venkovní šichta v Pardubicích.

„Taková je realita těchto dnů. Musíme si s tím poradit," ví dobře.

„Pro nás je jedno, jestli hrajeme doma nebo venku. Situace je taková, že se pokusíme v každém zápase získat nějaké body. Na utkání se připravíme tak, abychom byli konkurenceschopní, nebezpeční a otravní pro soupeře," prohlásil.

Červenka se snaží ke svěřencům po posledním debaklu 5:9 s Mladou Boleslaví přistupovat pozitivně. „Trénujeme, jak kdyby se nic nestalo," tvrdí.

„Kluci musí začít věřit tomu, že zápasy dokáží vyhrávat a zvládat. Nechceme se v tom pořád babrat, to bychom nikdy nedošli k našemu cíli. My chceme vítězit, získávat body, stoupat tabulkou výš. Na druhé straně kluky nehladíme. Naopak, jsme důslední, přísní, věcní," pokračuje.

Koho pošle proti Sigmě od první minuty, zatím neví. O základní sestavě ale přemýšlí od úterního rána.

„Dokonce i v noci, když se probudím, což je trošku nezvyklé, dřív jsem to tak neměl," říká s úsměvem.

Vybrat ideální jedenáctku není jednoduché. „Postavíme to ale podle našeho nejlepšího svědomí," uvedl.

Věk podle něj není rozhodující. „Mladí hráči patří do týmu. Všechny je znám, vím, co v nich je. Jsou šikovní, talentovaní. Pokud budou na to mít výkonnost a budou pro mančaft přínosem, šanci dostanou. Někdo hned, další třeba později," říká.

Také někdejší záložník Uherského Hradiště, Drnovic či Ostravy, který si v nejvyšší soutěži připsal 277 startů a 23 gólů, ví, že mančaft potřebujeme v zimě posílit, zkvalitnit.

„Tým je slušný, ale na to, abychom se zachránili, bude potřeba minimálně na několika postech doplnit, aby se zvýšila konkurence, zdvojily posty. Když to někomu nejde, tak tam musí jít druhý. V tomto vidím úkol pro zimní přestávku, kdy to budeme chtít řešit a mužstvo posílit hráči, které klub potřebuje," dodal závěrem.