Právě v duelu s regionálním rivalem jednatřicetiletý fotbalista procitl. Někdejší hráč Plzně či Ostravy nejprve poslal ševce po standardní situaci Džafiće do vedení, aby deset minut před koncem asistoval u vítězné trefy kapitána Jiráčka. „Je to krásná výhra,“ oddechl si hrdina víkendové bitvy.

Začněme od konce. Hodně jste trpěl po vystřídání na lavičce?

Inkasovaný gól byl trošku zkoprnění. Po něm se Slovácko dostalo do tlaku a i si tam něco vytvořilo. Po obdržené brance jsme zaspali v nedůslednosti. Pepa (Hnaníček – pozn. red.) to vyhlavičkoval z prázdné branky. Takže závěr už byl hektický a nakonec zlatá výhra.

Bál jste se, že přijdete o výhru?

Obavy lehce byly, nervy pracovaly. (úsměv) Klukům jsem ale věřil, protože celý zápas jsme dobře bránili. Slovácko sice mělo optický tlak, ale do šancí se moc nedostávalo. Vzadu jsme byli důslední a hrozili jsme z brejků. Říkám, krásná výhra pro nás.

Jak chutná gól do sítě Slovácka?

Už jsem to zažil, takže znovu. (úsměv) Za gól jsem rád. Branku jsem dal zase po dlouhé době. Důležitý byl v tom, že jsme vedli. Teďka nemáme takovou sílu, abychom otáčeli zápasy.

Sázíte nyní hlavně na bojovnost?

Přišli mi to jako první zápas po postupu do ligy, kdy Slovácko měli silný tým. I teď musím říct, že soupeř má silnější tým než my, čemuž odpovídá i postavení v tabulce. Hosté měli ve druhém poločase optický tlak. Nicméně my sázíme na defenzivu. Chtěli jsme hrát u sebe, aby se k nám moc nedostávali. Chtěli jsme zlobit z protiútoků. Někdy to vyšlo, někdy bohužel ne, takže po našich ztrátách mělo Slovácko zase balon. Ale celkově taktika vyšla.

Souhlasíte s trenérem Slovácka Svědíkem, že Zlín vyhrál proto, že dal do derby víc srdce?

My jsme se chtěli tak prezentovat. Po dvou prohrách se Slováckem jsme mu třetí nechtěli darovat. Celý týden jsme se na to připravovali s tím, že bojovnost musí být v naší hře vidět nejvíc. V některých pasážích to šlo, jindy zase Slovácko mělo optický tlak. Jsme rád, že body zůstaly ve Zlíně.

Co říkáte na výkon kamaráda Petržely?

Za mě je to jeden z nejlepších hráčů Slovácka. Znám ho z Plzně, pořád je to skvělý fotbalista. Věk v jeho případě nehraje moc velkou roli.

Před druhým gólem jste přihrával Jiráčkovi, nebo šlo náhodu?

Šel jsem z boku sám, byl jsem z úhlu a nikoho jsem neviděl ve vápně, tak jsem to sekl a pak tam vyplavali dva. Chtěl jsem to tak hrát. Spíš ale na Vakha, který byl v tu chvíli ofsajdu. Jiras si to ale pohlídal a nakonec z toho byla nádherná nahrávka na vítězný gól.

Před sebou máte poslední dvě kola. Jak moc budou důležitá?

Jak bylo pět západů do konce, tak jsme si říkali, že musíme zvládnout hlavně domácí zápasy. To ale neznamená, že pojedeme do Teplic s tím, že tam nic neuhrajeme. Bohužel teďka se nám vůbec nepovedlo v Liberci, takže se musíme připravit Teplice a Opavu. Budeme se snažit urvat co nejvíce bodů. Jde už do tuhého, body potřebujeme sbírat. Chceme doma udělat tvrz, aby se ze Zlína body neodváželi. Pokusíme se i něco urvat venku.