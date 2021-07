„Vstup do zápasu se nám vydařil. Hráli jsme ve středním bloku, ve kterém jsme zachytávali nákopy do stran a čekali na brejkové situace. Pracovali jsme v něm dobře, Slavii jsme za první poločas povolili pouze jeden průnik,“ nacházel 39letý trenér pozitiva na úvodním dějství.

Hosté do druhé půle vyrukovali se změnou v ofenzivní linii, Lingra nahradil novic Pražanů Schranz. Favorit postupně začal nabírat na síle. „Věděli jsme, že to bude čím dál náročnější. Chystali jsme střídání, aby kluci zase zvedli výkonnost týmu. Bohužel jsme v jedné situaci zaspali a Slavia nás potrestala,“ posteskl si Jelínek.

Fastav se před více než čtyř tisícovou návštěvou snažil o vyrovnání, které nakonec nevyšlo. „V závěru jsme měli tlak, Slavia se strachovala o výsledek. Chtělo tam dostat nebezpečný centr, Pozny měl nebezpečnou hlavičku, bohužel to šlo mimo.“

Právě vytáhlý útočník během zápasu neměl takovou podporu, jak by si sám možná představoval. „Bylo to způsobené stylem hry, kdy Oscar i Bah tam chodili vysoko, my na to museli reagovat,“ poskytl mladý trenér svůj náhled.

Proti suverénovi loňského ročníku se poprvé od začátku března v soutěžním zápase představil také Cheick Conde, který poslední zápasy uplynulé sezony vynechal kvůli nevyřízeným vízům. Během dnešního večerního zápasu odehrál 61 minut. „S Márou Hlinkou to tam docela hlídal. Už mu však docházely síly,“ poukázal Jelínek na nedávný návrat Condeho do Baťova města.

Fotbalisté Zlína se naopak nemohli spolehnout na zkušeného Martina Filla. „Už běhá, příští týden zapojíme míč. Uvidíme, jak noha bude reagovat. Zda bude připravený na nějakou část utkání, nechci předpovídat. Sedm dní je dost daleko."

Do zápasu se Slavii nemohl zasáhnout ani mladý obránce Jakub Kolář. „V posledním přípravném utkání utrpěl tržnou ránu na čele, má tam sedm stehů. Část už je vytáhlá, část ještě nikoliv. Nemohl by tak hlavičkovat, což je pro stopera zásadní,“ přiblížil Jan Jelínek.