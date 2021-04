Těšil se, že si zahraje proti bývalému klubu, vyzve kamarády ze Slovácka. Záložník Patrik Hellebrand, který nyní hostuje v Opavě, se ale proti celku z Uherského Hradiště o víkendu nepředstaví. Důvodem je zlomený malíček na noze, který šikovného jednadvacetiletého středopolaře vyřadil na pár týdnů ze hry.

Záložník Opavy Patrik Hellebrand proti Slovácku kvůli zlomenému malíčku nenastoupí. | Foto: Deník / František Géla

„Samozřejmě mě to mrzí. Chtěl jsem hrát a týmu pomoct. Věřím však, že to kluci zvládnou i beze mě. Bude to hodně těžké utkání, doma ale musíme bodovat,“ burcuje zlínský odchovanec.