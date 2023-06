ROZHOVOR/ Na první trénink po krátké pauze přijel stejně jako spoluhráč Dominik Simerský na kole a s dobrou náladou. Že je o osmnáctiletého záložníka Zlína Toma Slončíka, který si na jaře v patnácti zápasech připsal dvě branky a stejný počet asistencí, zájem v jiných českých klubech, mládežnický reprezentant neřeší.

Žádaný klenot má nyní jiné priority. Hlavně si chce dodělat školu, v klidu odmaturovat a taky se nastálo usadit v sestavě ševců. Na útěku z mateřskému klubu rozhodně není.

„Něco jsem slyšel, ale podle mě je zbytečné nad tím přemýšlet, když není nic konkrétního a ani nevím, jak to doopravdy je. Informace se dozvídám maximálně z internetu, když mi někdo poslal odkaz na článek,“ tvrdí teenager.

S agentem Zíkou se prý o budoucnosti nebavil, dál se maximálně soustředí na Zlín.

Vnímáte to tak, že byste měl být v příští sezoně klíčovým hráčem Zlína?

Nemyslím si, že by to tady na mě mělo stát. Ve Zlíně je pořád spousta zkušených hráčů. Chci být týmu co nejvíce nápomocný. Uvidíme, jaká bude sezona. Já věřím, že bude úspěšná.

Napadlo vás, že byste se mohl dostat do nominace na EURO U21?

Ani ne. Věděl jsem, že mistrovství Evropy je, ale není to ještě ani rok, co jsem se dostal do mládežnické reprezentace. Věřím, že když na sobě budu pracovat a budu odvádět dobré výkony, časem se do jednadvacítky probojuji.

Zvládl jste si po baráži vůbec odpočinout?

Na žádné dovolené jsem nebyl. Byl jsem ve Zlíně. Chodil jsem jenom do školy dopisovat písemky, na praxi. Prostě jsem doháněl resty.

Už jste si zvykl na zájem fanoušků, médií?

Vím, že trenér žádal novináře, ať mi dají pokoj, ale já jsem to tak nevnímal. Občas jsem nějaký článek zahlédl a byl rád, když mě někdo pochválil, ale zbytečně jsem se na to neupínal a nevěnoval tomu nějak velkou pozornost.

Co na váš progres říká táta, bývalý ligový fotbalista?

Samozřejmě jsme se po každém zápase spolu bavili a všechno rozebírali. Určitě mi radí. Tím, že bydlíme hned vedle stadionu, jsem mu po každém domácím utkání zamával. Po druhém gólu do sítě Bohemians jsem jim mával o to víc. To jsem byl zrovna pod naším balkonem. (smích)

Dřív jste se odtud taky sledoval ligu?

Jasně. Než jsem se dostal do áčka, sledoval jsem zápasy z balkonu. Samozřejmě občas jsem chodil i s kluky na tribunu. Když jsem měl čas, díval jsem se i na tréninky.

Jste v kontaktu se strýcem Radkem, který hrával v lize za Ostravu a Spartu?

Nedávno jsme se potkali na Vršavě, když tam hrál Baník. Jenom jsme chvíli pokecali, ale v nějakém užším kontaktu nejsme. Samozřejmě se známe.

A co brácha? Jak se mu daří ve Slavii?

Asi dobře. (smích) Mluvíme spolu často. Byl posunutý do kategorie U17, takže je asi spokojený. Tento rok by měl hrát dorosteneckou ligu, snad mu to půjde.

Vraťme se k vám. Jaký byl první půlrok v lize?

Tím, jak to nakonec dopadlo a že se nám povedla liga zachránit, tak to bylo super. Pro mě bylo skvělé, že jsem poprvé dostal šanci zahrát si ligu. Ale poctivě jsem pracoval a doufal, že šance přijde. Pořád jsem tomu věřil. Získal jsem plno nových zkušeností.

V čem pro vás byla největší změna?

Dospělý a dorostenecký fotbal je diametrálně odlišný, ale největší rozdíl byl v celkovém nastavení. V lize jsem byl pod daleko větším tlakem, hráli jsme o život. Co víc si mohu přát než hrát v mém věku takto těžké zápasy, protože mě neuvěřitelně posouvaly a zocelovaly.

Ale zvládal jste to docela dobře …

Na každý zápas jsem se hlavně po mentální a psychické stránce důkladně připravoval. Možná proto jsem nebyl vůbec nervózní. Jsem rád, že to z tribuny takto vypadalo. (úsměv) Samozřejmě zápasy byly daleko náročnější než v dorostu, ale fyzicky jsem se cítil dobře. Některé jsem odehrál i celé. Střídání nebylo vždy kvůli kondici, že bych nemohl. Spíš to bylo i kvůli taktickému záměru.

V posledním zápase jste ale kvůli defenzivní taktice nehrál. Bral jste to, nebo vás to mrzelo?

Samozřejmě nejradši bych rád hrál pořád, ale objektivně musím říct, že to byl správný krok. Kdybych byl trenér, tak se v tom utkání taky nepostavím. Vyšlo to, takže dobré.