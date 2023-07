ROZHOVOR/ Věří, že to nejhorší období má konečně za sebou a že třeba i společně s Tomem Slončíkem fotbalisty Zlína v lize potáhne. Talentovaný záložník David Tkáč se po dlouhé pauze způsobené nejen vleklými problémy s třísly, ale i poraněným svalem, pomalu vrací k fotbalu, do dřívější formy.

V každém ze tří přípravných duelů odehrál poločas, střelecky se zatím neprosadil.

„Nyní mám spíše defenzivnější úkoly. Do šancí se moc nedostávám. Snad mi tam něco v přípravě padne,“ věří šikovný středopolař po bezbrankové remíze s druholigovou Opavou.

Jak se nyní cítíte?

Zdravotně víceméně ano, ale kondičně ještě moc ne. Po fyzické stránce mám ještě rezervy. To je poslední část, kterou musím dohnat. V přípravě ale moc času není. Jsme v zátěži, všichni extrémně unavení. Byla by blbost si ještě přidávat. To by hrozilo další zranění.

„Kačovi chybí jednoznačně praxe, herní kondice. Strašně dlouho nehrál fotbal. Trénuje sice poctivě, dobře, ale chybí mu odehrané minuty v těžkých zápasech. To ničím nedoženeme. Musíme být u něj trpěliví a doufat, že vydrží zdravý. S tím, jak bude odehrávat části utkání, se bude zlepšovat.

Dohnat dlouhou pauzu se dá. Tím, jak je nastavený a jak fotbal má rád, tak to dožene, ale nejde to hned. Záleží na tom, jak se s tím v hlavě popere. My jsme tu od toho, abychom mu pomohli. Věříme, že se dostane do bývalé formy. Určitě může hrát i v záloze spolu s Tomem Slončíkem. Dokonce se na to těšíme. Může to být zajímavé.“



Asistent trenéra Zlína Vít Vrtělka

Jak jste na tom v zápase při hře?

Na balonu se cítím docela dobře. Poměrně brzy mi ale ztěžknou nohy. Někdy chytnu druhý dech, ale jindy s tím zase bojuji. (úsměv) Možná jsem v posilovně nabral svaly, takže se mi hůř běhá. Přemýšlím, že bych zkusil zhubnout, shodit nějaké svaly, ale to si ještě nechám projít hlavou. Celý zápas bych asi ještě nedal. Ten čas ale přijde.

Jinak žádné problémy nemáte?

Jo. S týmem v tréninku jsem skoro dva týdny. Jenom na začátku jsem se připravoval individuálně. Něco jsem dělal s kluky, něco sám, nyní jedu naplno.

Dá se dlouhá pauza dohnat?

Myslím že dá. Úplně v pohodě. (úsměv)

Co vás vlastně trápilo na jaře?

Měl jsem problém se svalem. Nevím, jestli v něm byla trhlina nebo něco podobného, ale byl jsem u pana Neorala v Olomouci, který mi dal injekci a už to bylo dobré.

Jak těžké bylo se znovu dávat do kupy a vracet se?

Bylo to těžké na hlavu, ale každý se s tím musí poprat. Určitě nejsem jediný, koho to potkalo a co to musel absolvovat. Kdo to nezvládne, tak na to prostě nemá.

Co říct k zápasu s Opavou?

Bylo to nic moc. Diváci žádný gól neviděli, ani šancí moc nebylo. Spíše se hrálo mezi šestnáctkami, ale pořád jsme v přípravě, v nějaké únavě, takže utkání spíše splnilo kondiční účel. Zjistili jsme, co nám jde a nejde. Vypadá to, že na finální fázi musíme ještě zapracovat, abychom příště nějaký gól dali.

Nemáte obavy z další sezony? Kádr prošel výraznou obměnou, spíše se oslabil?

Sice dost kluků odešlo, ale zase přišli mladí kluci, kteří bojují o tu šanci zahrát si ligu. Víceméně si všichni známe, což může být naše výhoda. V minulosti to tady mladší hráči měli hodně těžké, aby se dostali do prvního týmu. Teď je nás tady víc, takže to mají jednodušší a zvládají to hodně dobře. Určitě některý z nich do ligy nakoukne.

Na vaší pozici nyní nastupuje o dva roky mladší Tom Slončík. Můžete hrát spolu?

Já si myslím, že určitě, ale zatím jsme spolu dostali jenom poločas v přípravě. Se Slonem se o tom bavíme, trošku o tom vtipkujeme, že si to tam jednou musíme ťuknout. Uvidíme, jestli šance někdy přijde. V mládeži jsme se nikdy nepotkali. Momentálně to vypadá, že bude hrát více nahoře.

Co říkáte na nového útočníka?

Zatím není moc co hodnotit. Přišel ve středu a začal individuálně. Zatím s námi absolvoval jenom dva tréninky. V zápase jsem neměl moc možnost jej vidět, protože jsem se podepisoval dětem z kempu, pak jsem se chvíli díval a hned se šel rozcvičovat. Hodnotit jej musí ostatní.

V pondělí jedete na soustředění do Velkých Karlovic. Těšíte se?

Těším se moc. Sice tam mít příliš volna mít nebudeme, abychom třeba vyrazili s kluky na kole, ale změna prostředí nám pomůže. Program však bude nabitý. Jedeme tam v pondělí po obědě a každý den máme dva tréninky. Budeme tam makat, čas na nějaké stmelování či teambuilding asi nebude.