ROZHOVOR/ Znovu předvedl skvělý výkon, až do konce střetnutí držel ševce ve hře o body. Brankář Zlína Stanislav Dostál si proti Baníku připsal několik výtečných zákroků, v úniku vychytal Tanka i Adedirana. Inkasoval pouze po centru Jurošky, balon ve 33. minutě zapadl přesně na zadní tyč. Zlínskou jedničku navíc zmátl pohyb útočníka Tanka.

Fanoušci Baníku Ostrava při zápase ve Zlíně | Video: Libor Kopl

„Nevím, na co jsme se v této situaci spoléhali. Jestli si kluci mysleli, že jde o ofsajd.. Nevím, no. Díval jsem se na to v kabině. Tanka jsme měli navázaného, ale nechali jsme ho tam jít. To je jasné, že to gólmana zmate. Byl moc blízko, navíc centr letěl po zemi, poskakoval přede mnou. V tomto je to hrozně těžké. Kdyby to šlo mimo bránu, nic se neděje. Ale balon ještě od tyčky skočí do brány,“ povzdechl si Dostál.

Domácí porážka 0:1 oporu ševců pořádně hryzala.

Doufal jste, že by mohlo jít o ofsajd?

Na ofsajd jsem v první chvíli ani nemyslel. Spíš jsem reagoval na osamoceného hráče. Nechápu, jak si to můžeme dovolit. Vůbec jsem to neřešil. Až když měl rozhodčí ruku na sluchátku, doufal jsem, aby nám to pomohlo. Nechci spekulovat.

Podepsal se na vašem výkonu středeční pohárový duel, který dospěl až do prodloužení?

To si nemyslím. Sestava se nějak proměnila, navíc jsme hráli po čtyřech dnech. To je prostě dostatečně dlouhá doba na to, abychom všichni zregenerovali a nachystali se na zápas. Na pohár bych se nechtěl vymlouvat, svádět na něj porážku.

Čekal jste, že si proti Baníku tak zachytáte?

Spíš jsem řešil, proč se to tak stalo. I když měl Baník velký tlak, v prvním poločase jsme ho velice do ničeho nepustili. Ale ve druhé půli už to bylo hrozně otevřené. Sice jsme se snažili útočit, ale nevycházely nám jednoduché přihrávky, neměli jsme druhé balony. Díky tomu jsme se dostávali pod tlak. Soupeř pak po změně stran chodil do samostatných úniků. To z toho všeho pramenilo.

S Baníkem to nevyšlo. Ševce srazil centr Jurošky. Fanoušci odpálili ohňostroj

I když jste všechny nájezdy Baníku pochytal, žádný bod z toho není. Jak moc jste zklamaný?

Jsem zklamaný. I když Baník hrál výborně, organizovaně a musíme respektovat sílu soupeře, tak to od nás bylo málo. Rozhodně méně než v utkání s Libercem nebo se Slováckem. Nepřineslo nám to bohužel ani ten kýžený bod, na který jsme měli, ale prostě nám to nelepilo. Zápas nám nevyšel.

Jak jste uvažoval u nájezdů Tanka? Měl jste ho přečteného?

Ani ne. Chtěl jsem, aby právě tu kličku udělal. Byl jsem totiž pokaždé docela vysoko a ten prostor za mnou svádí hráče k tomu, že mají čas zakončit. Byl to ode mě záměr. Udělal to tak, jak jsem tipoval. Jednou to bylo vabank. Vyběhl jsem a šel na zem. Kdyby mě přehodil, tak mám smůlu.

Proč šel tolikrát sám na vás?

Nechápu. Obranu jsme úplně otevřeli. Chtěli jsme strašně moc dát gól, vyrovnat, přitom jsme bránu Baníku vůbec neohrozili. V prvním poločas jsme měli jednu možnost Tomem Schánělcem, ke konci měl hlavičku Kuba Černín, což je na domácí zápas málo. Hrnuli jsme se nahoru, ale nešlo nám to. Proto jsem musel být nachystaný na brejky.

FINÁLE! Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte!

Jediné pozitivum pro vás je, že o víkendu prohrály i České Budějovice a Karviná. Souhlasíte?

Asi ano, ale já se nechci upínat na výsledky druhých týmů. Já se chci dívat sám na sebe. Musíme vlastními výkony dostat soupeře pod tlak a ne abychom spoléhali na to, že budou ostatní prohrávat. Chci, abychom přemýšleli takto.

Za týden vás čekají České Budějovice. Půjde o hodně, že?

Určitě. Tam se hraje o šest bodů, to je úplně jasné.