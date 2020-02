Kvůli lehčímu zranění vynechal herní soustředění, což ho dost mrzelo. Místo sžívání s novým týmem a získávání herní praxe na Turecké riviéře zůstal v Česku a intenzivně dřel na svém uzdravení.

Španělský záložník Pedro Martinéz dohání kondiční manko i v posilovně. | Foto: FC Fastav Zlín

„Lékaři se bohužel přiklonili k rozhodnutí zůstat ve Zlíně. Bylo mi to líto, protože to byla ideální příležitost se seznámit se spoluhráči a pracovat na svém co nejrychlejším návratu na hřiště,“ mrzí Pedrita, novou posilu ligových fotbalistů Fastavu.