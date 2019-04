Dvacetiletý záložník Fastavu se bude bít za Zlín, o dva roky starší Galuška zase bude stát na straně domácí Karviné, která ve 28. kole FORTUNA:LIGY vyzve v důležité bitvě právě ševce. Oba borci skórovali při podzimním duelu na Letné a rádi by se trefili i o víkendu.

„Je pravda, že se hodně bavíme i v soukromém životě, před zápasem jsme se ještě nehecovali, ale asi ani nebudeme. Každý ví, o co jde, takže legraci i vtípky necháme na příště,“ zůstává v klidu Libor Holík.

Zatímco Galuška si z Karviné odskočil pouze na hostování do Žižkova, mládežnický reprezentant po návratu do Slavie přestoupil v září 2017 právě do Zlína.

Na roční pobyt na severu Moravy ale s velkou nostalgií nevzpomíná.

„Povedla se nám hlavně první půlka sezony, kdy jsme získali třiadvacet bodů a skoro se zachránili. Jaro už tak dobré nebylo, každopádně za šanci jsem rád,“ přiznává Holík.

Duel na zrekonstruovaném stadionu v Karviné ale nijak zvlášť prestižně nebere.

„Strávil jsem tam pouze rok. Navíc už se spousta hráčů protočila. Zůstali tam jenom Lukáš Budínský, Lingr nebo Smrž. I proto to beru jako běžný zápas,“ vysvětluje záložník Fastavu.

Žádný ze soupeřů ale duel v žádném případě nevypustí. Oběma týmům jde o hodně.

„Soupeř bojuje o život, je na spodku. My jsme prohráli moc zápasů za sebou, takže chceme konečně zvítězit. Čekám bojovný zápas se šťastným koncem pro nás,“ říká Libor Holík.

Zatímco Karviná se rve o udržení v nejvyšší soutěži, ševci se po vypadnutí z elitní šestky potřebují chytnout a získat body pro klid do zbytku sezony.

Pivarníkův tým nemá jistou ani desítku. „Teď už se musíme dívat i pod sebe. Každý zápas je důležitý, ten nejbližší ale ještě víc,“ míní Holík.

Na pondělní porážku na Spartě už ševci zapomněli, nepříznivý výsledek hodili za hlavu. Teď se dívají pouze před sebe. V hlavách mají jen sobotní bitvu na severu Moravy.

„Musíme zlepšit defenzivu a začít střílet také branky. Už tři zápasy jsme neskórovali, což je strašně dlouhá doba,“ ví nejen Holík.

Naprázdno vyšli zlínští fotbalisté v Liberci, na Spartě i doma s Olomoucí. „Směrem dopředu musíme jednoznačně přidat,“ burcuje mladík.

Do sestavy Fastavu se po dvouzápasovém trestu vrací útočník Poznar. Připravení však jsou také Vyhnal, Železník či Jakubov. „Pozny je pro nás důležitý a platný hráč, ale nemyslím si, že problém je jenom v útočnících. Všechno se odvíjí od hry celého mančaftu,“ připomíná.

I když kouč Pivarník na jaře mění sestavu i rozestavení, výsledky dobré nejsou. Ševci z osmi zápasů vyhráli pouze dvakrát.

Všechny duely po zimní přestávce absolvoval také Libor Holík, který se pod Bílkovým nástupcem zabydlel v základní sestavě Fastavu a patří k důležitým mužům zlínského výběru.

„Jsem rád, že hraji pravidelně, ale mrzí mě výsledky, které na jaře nejsou dobré,“ vnímá Holík, který často pendluje sestavou a někdy nastupuje jako halfbek a jindy se pohybuje uprostřed hřiště.

„Jsem krajní hráč, ale nemám problém se přizpůsobit a nastoupit i jinde,“ říká.

„Třeba naposledy na Spartě jsem byl víc uprostřed, ale každý systém má nějaké specifika a já jsem profík, takže to až tolik neřeším,“ dodává.