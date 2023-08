Rok a půl byl sklářem. Na Stínadlech prožil lepší i horší období, hlavně si tam pod vedením trenéra Jiřího Jarošíka poprvé zahrál českou nejvyšší soutěž. Útočník Filip Žák odehrál v lize za Teplice 45 utkání, v jejich dresu vstřelil osm branek.

Útočník Zlína Filip Žák při domácím zápase se Spartou. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Teď se dravý forvard, který příští pátek oslaví osmadvacáté narozeniny, postaví bývalému klubu, poprvé po letním konci na severu Čech půjde proti někdejším spoluhráčům.

„Těším se. V Teplicích začali dělat fotbal hodně dobře, zvedlo se to tam. Dělají body, daří se jim,“ všímá si také Žák.

Podle zlínského útočníka zlom nastal už na jaře s příchodem trenéra Frťaly. „Pod jeho vedením se začalo pracovat trošku jinak. Všechno se zvedlo,“ vnímá.

„ Do klubu přitekly nějaké peníze, které se investovaly do zázemí, realizačního týmu i kádru. Přišel dobrý kondiční trenér, všechno se posílilo a nyní práce nese ovoce,“ pokračuje.

Hlavní postavou teplického tažení je kouč Zdeňko Frťala.

Skláři pod vedením v Česku zakořenělého Slováka prohráli jen tři ligové duely z patnácti, na startu sezony okradli Spartu i Plzeň, s osmi body jsou v klidném středu tabulky a dál poctivě pracují.

„Trenér Frťala vyznává hlavně výbornou defenzivu,“ upozorňuje Žák.

„Se svým týmem se snaží hrát vzadu na nulu. Teplice mají výbornou a organizovanou obranu s dobrým přechodem do útoku, z toho těží,“ vyzdvihuje.

Zlínu chybí střelec. Řešení hledáme, tvrdí trenér Vrba. Dorazí posily?

Rodák z jihomoravských Šardic hodnotí své rok a půl dlouhé angažmá na severu Čech pozitivně. „Bylo to fajn období,“ přitakává.

„Mě si tam s sebou vzal trenér Jarošík, který mě vedl už v Prostějově. Ze začátku se mi pod ním velmi dařilo, na podzim jsme udělali snad dvacet bodů. Bohužel vstup do jara nám vůbec nevyšel a místo odvolaného trenéra Jarošíka přišel právě Frťala, a jak je vidět, změna Teplicím a nyní z toho těží,“ je přesvědčený.

Žák se sice po konci na Stínadlech vrátil zpět na rodnou Moravu, kontakty s bývalými spoluhráči dál udržuje, vazby úplně nezpřetrhal. „Zrovna ve středu večer jsme si psali se Štěpánem Chaloupkem, občas si zavoláme také s Filipem Muchou, ale před vzájemným zápasem jsme to nijak nehrotili,“ tvrdí.

Každopádně své nové spoluhráče před sobotní bitvou na Letné namotivuje, po výhře rád přinese do šatny občerstvení.

Hlavní ale je, aby ševci konečně zabrali a zvítězili.

K tomu potřebují také Žákovy góly. Rychlý forvard po příchodu do Baťova města zatím neskóroval, poslední dva duely dokonce proseděl jen mezi náhradníky.

S Libercem nehrál vůbec, v Hradci Králové naskočil jen na pár minut. „Ale je to jenom moje vina,“ cítí.

„Proti Spartě jsem sice hrál dobře, ale na Slavii se mi to moc nepovedlo, takže dva zápasy jsem nehrál právem,“ souhlasí s koučem Vrbou.

Proti Teplicím by ale rád nastoupil a mužstvu pomohl k přerušení nepříznivé série, první letošní výhře. „Snad do toho teď vletím a výkon bude dobrý,“ přeje si.

Že zatím neskóroval, jej ale netrápí. „Ani vloni v Teplicích jsem nedal prvních šest kol gól a do Vánoc jsem jich nasázel sedm. Teď ale doufám, že to protrhnu co nejdřív,“ pronesl.

BYDLÍ NA JIŽNÍCH SVAZÍCH

Ševci cítí, že už musí zabrat, zlomit to.

Za sebou mají historicky nejhorší vstup do ligy, takhle špatně na tom po pěti duelech nikdy předtím nebyli.

„S kluky to vnímáme. Všichni cítíme, že už musíme zabrat a začít sbírat body,“ uvědomuje si Žák.

Zlíňané mají před sebou anglický týden. Kromě domácího souboje s Teplicemi hrají ve středu pohár v Lanžhotě, před reprezentační přestávkou je čeká také krajské derby na Slovácku.

Uspět na všech frontách nebude jednoduché. „Bude to těžké, ale jsme v takové situaci, že si nemůžeme vybírat soupeře. Prohráli jsme už dost zápasů, musíme to nakopnout. Ideálně už teď v sobotu,“ burcuje.

Nálada v klubu není ideální, což Žák vnímá. Sám se už ale v novém působišti aklimatizoval, zabydlel.

Našel si byt na Jižních Svazích, největším sídlišti ve městě, běžně potkává i fanoušky, byť nikam moc nechodí.

„Ve Zlíně se mi líbí, jsem tu spokojený, ale moc času projít si město nebo sbírat kulturní zážitky jsem ještě neměl,“ dodal s úsměvem.