Na důležité body ovšem slušný finiš nestačil.

„Jsem rád, že jsem zpátky ve Zlíně a že jsem nastoupil alespoň na část utkání, prohra mě ale mrzí,“ přiznává jednatřicetiletý rodák z Bělehradu.

„Vím, že nám chybí spousta hráčů, ale chtěli jsme s Bohemkou něco uhrát. Měli jsme na to, abychom tady uspěli,“ je přesvědčený.

Zlín venku v nejvyšší soutěži nevyhrál posedmé v řadě, klokanům přenechal jedenáctou pozici a zase se ohlíží hlavně za sebe.

„Věděli jsme, že je Bohemka dva body za námi a že bude potřebovat něco uhrát. Bohužel jsme prohráli veledůležitý zápas,“ povzdechla si jediná zimní posila Fastavu.

Oslabenému Zlínu opožděná jarní premiéra nevyšla. Nezachytil začátek, zbytkem bojovného duelu se spíš protrápil. „Na začátku utkání jsme si nechali dát gól, pak už to bylo těžké. I když jsme měli na konci Šimonem Chwaszczem šanci a já měl jednu střelu, ztratili jsme zbytečně body, což je velká škoda,“ smutní.

Moravany nepovedený start do druhé poloviny sezony trápí hlavně kvůli tomu, že konkurenti ze spodku tabulky po pauze sbírají body a vyhrávají.

„Pro nás to byl první zápas po zimní přípravě. Potřebovali jsme tady uspět, bohužel se nám to nepovedlo,“ hlesl.

Ševcům ve složitém období nepomohla ani karanténa, do které museli po několika pozitivních testech na covid-19. Pět dní v izolaci hráčům rozhodně neprospělo. Zvlášť, když několik opor je zraněných. „Byla to komplikace. Měli jsme pětidenní výpadek, nemohli být spolu a normálně trénovat. Kondičně jsme na tom ale dobře,“ míní.

Zlíňanům v Ďolíčku hrubě nevyšel především začátek. První šanci sice díky gólmanu Rakovanovi a obránci Cedidlovi přečkali, v 5. minutě ale nechali bývalého parťáka Hronka osamoceného ve vlastní šestnáctce a za svoji nedůslednost tvrdě pykali.

„Trenér nás na úvod upozorňoval. Věděli jsme, že na nás domácí vletí, budou mít tlak. Měli jsme se lépe připravit,“ míní.

Podle bývalého hráče Sparty, Jablonce, Karviné či Teplic aktérům nepomohl ani nerovný terén. „Na něm se nedalo hrát,“ tvrdí Vukadinovič.

„Věděli jsme, že na tom bude složité hrát po zemi, přitom v týmu máme hodně šikovné kluky, co si to rádi dají na zem. Ale byl to samý osobní souboj, rozhodovaly posbírané odražené balony. Moc krásného fotbalu nebylo. Týmy hrozily jenom ze standardních situací,“ říká.

Fotbalisté Zlína se v porážce a matném výkonu dlouho pitvat nemohou.

V neděli po návratu do Baťova města si ještě utkání ukáží, rozeberou, ale hned se začnou chystat na úterní domácí dohrávku s Libercem. „Bude to zase těžké, ale musíme to zvládnout,“ burcuje.

Vukadinoviće nabitý program netrápí, anglické týdny má rád. „Je výhoda, že se v tom nemusíme babrat. Pro mě je lepší, když jdou zápasy takhle za sebou, když se více hraje než trénuje,“ dodává.