Poprvé nastoupil za Zlín a hned se uvedl gólem. Dvacetiletý nigerijský útočník Charles Sampson Chibuike, který až doteď působil pouze v rodné zemi a nyní se chce pokusit získat angažmá v Evropě, si v úterním zápase Tipsport ligy naběhl na přihrávku Bobčíka a v 64. minutě pečetil výhru ševců, kteří zdolali slovenskou Skalici 2:0.

Fotbalisté Zlína zvítězili ve Skalici 2:0 | Video: Libor Kopl

Další z testovaných hráčů si tak řekl o větší pozornost, možná se přiblížil smlouvě na Letné.

„Charles s námi odtrénoval jenom pár tréninků. Měl nějaké drobné zranění, takže všechno neabsolvoval. Dneska to byl jeho první zápas. Dal gól, který pro něj jistě bude povzbuzení. Uvidíme, jak se bude jevit dál,“ uvedl asistent trenéra FC Zlín Lukáš Motal.

Úterní duel skvěle vyšel i Liboru Bobčíkovi. Jednadvacetiletý forvard, který na podzim nastupoval pouze za béčko ve třetí lize, se proti Skalici blýskl gólem a asistencí. „Mladí kluci se jeví dobře, snaží se a učí. Samozřejmě je to pro ně skok. Chceme totiž i věci, které po nich třeba předcházející trenéři nevyžadovali. O místo se ale musí porvat,“ říká Motal.

Pochvalu však zaslouží i další borci, kteří odehráli daleko lepší zápas než v sobotu proti Zlatým Moravcům, kdy se hlavně po změně stran hledali.

„Musím říct, že zápas měl dobré tempo. Oba poločasy měly svoji kvalitu. Vzadu jsme udrželi nulu, za což jsme rádi, protože je pro nás důležitá,“ uvedl zlínský asistent.

Po výhře litoval jenom nedohraných některých akcí či nevyužitých dalších příležitostí. „Je škoda, že jsme vpředu nedořešili další dobré situace, což se nám podařilo až druhý poločas. Kvalita měla být větší, abychom se dostali do více šancí a přidali další góly,“ říká.

Domácí Skalica, za kterou nastoupil i ex-zlínský Matejov, bývalý útočník Slovácka Haša nebo nová posila z Finska Matej Hradecký, se ale představila ve velmi slušném světle.

Moravané přesto protivníka do ničeho zásadního nepustili. Jen párkrát museli zasáhnout brankáři Dostál s Bachůrkem. „Soupeři ze Skalice a Zlatých Moravců byli podobní,“ míní Motal. „Slovenské týmy jsou rychlé, živé, mají v kádru i šikovné zahraniční hráče. Rozdíl byl v tom, že jsme se dokázali gólově prosadit,“ přidává.

Fotbalisté Zlína zakončí své účinkování v zimní Tipsport lize v sobotu doma proti Brnu. „Asi to bude o něco prestižnější utkání, my však chceme vyhrát každý zápas,“ prohlásil třiatřicetiletý kouč.

Předposlednímu týmu FORTUNA:LIGY ovšem stále schází řada hráčů.

Po víkendu navíc vypadl Fantiš, který by se však mohl do utkání se Zbrojovkou dát do kupy.

Naopak Slončík, Černín či Natchebia naskočí nejdříve od příštího týdne. (lk)