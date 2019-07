„Hrozně se těším. Bude to nádherné divadlo, velký svátek. Přijde plný dům, rozsvítí se světla. Krásná kulisa,“ říká před ostrým startem šestapadesátiletý odborník.

Zatímco natěšení fanoušci i přes dovolenkové období houfně skupují vstupenky a po krátké letní přestávce netrpělivě vyhlížejí třeskutou bitvu, Csaplár zůstává v klidu. „Není to finále Ligy mistrů, MOL Cupu ani se nehraje o osm bodů,“ připomíná známý trenér. „Nijak jsem se netrápil, když jsme hráli s AC Milán, Al Ahlí nebo Legii Varšavě stejné je to teď,“ pokračuje. „Obavy a strach jsou budoucnost, přítomnost je akce a reakce,“ opakuje a soustředí se pouze na vlastní tým.

Hru Slavie má Csaplár důkladně nastudovanou, o základní sestavě má jasno. Zkomplikovat nominaci na zápas může jenom zdravotní stav hráčů. „Ten bude nejdůležitější,“ upozorňuje Csaplár.

Otazník visí nad startem útočníka Poznara, stoprocentně fit nejsou ani Gruzinec Čanturišvili či Argentinec Podio. Mimo hru jsou Železník s Vraštilem.

Ať se v domácí jedenáctce objeví kdokoliv, favoritem je Slavia. Pražané na jaře po dlouhých sedmasedmdesáti letech získali double a ligu i domácí pohár chtějí vyhrát i letos. „Cíle máme ty nejvyšší možné, ty jsou jasné. Získali jsme trofeje a ty samozřejmě chceme obhájit. To by bylo to nejhezčí," prohlásil na předsezonní tiskové konferenci kouč sešívaných Jindřich Trpišovský.

Otázkou je, zda si Slávisti i v nadcházejícím soutěžním ročníku udrží formu z minulé sezony.

„Nedokážu posoudit, jestli bude soupeř ještě silnější, než loni. To, že získáváte lepší a lepší hráče ještě neznamená, že budete mít kvalitnější tým. To jsou dvě úplně rozdílné věci,“ připomíná Csaplár.

Šampiony v létě opustili v součtu s asistencemi nejproduktivnější hráč minulé ligové sezony Miroslav Stoch a jeden z klíčových stoperů Simon Deli. Naopak přišli obránci Hovorka s Holešem, útočník Júsuf Hilál a na konci přípravy bývalý sparťanský záložník Stanciu. Červenobílí nyní dělají vše pro to, aby udrželi druhou oporu zadních řad stopera Michaela Ngadeua.

Další komplikací pro úřadující mistry je fakt, že kvůli koncertům na stadionu v Edenu a rekonstrukci trávníku odehrají první dva ligové zápasy venku. „Pro nás je v tuhle chvíli nejdůležitější start, od toho se to bude odvíjet," ví Trpišovský.

Známý trenér přiznává, že Slavii se ve Zlíně hraje vždy těžko. Sám úspěšný kouč ševce na Letné nikdy neporazil. „Jsou tam takové specifické podmínky, naposled tam bylo suché hřiště a asi pěticentimetrová tráva. Nedají nám nic zadarmo, na druhé straně tehdy jsme my i Zlín byli v jiné pozici. Hrálo se dva dny po zápase na Chelsea, byli jsme v jiném rozpoložení, chybělo nám hodně hráčů. Teď je to jiná situace, je tam jiný trenér. Bude to těžké, na druhou stranu, minulý rok jsme začínali v Olomouci, která skončila vysoko v tabulce, hrála evropské poháry a my jsme tam to první kolo zvládli, což se nakonec ukázalo jako velká výhoda,“ říká Trpišovský.

Ten připomíná, že Fastav nemá ve vzájemném souboji co ztratit. „ Pro Zlín je to ideální začátek, může jen překvapit,“ myslí si kouč sešívaných. „Pro nás je to další výzva, naposledy jsme navíc ve Zlíně prohráli, z toho se musíme poučit a neinkasovat třeba takový gól, který jsme tam dostali,“ dodává.

FORTUNA:LIGA, 1.kolo -

FC Fastav Zlín – SK Slavia Praha

Výkop: dnes v 18.00, Letná

Rozhodčí: Zelinka - Nádvorník, Hájek (Dubravský). VAR: E. Marek, AVAR: J. Adámková

Ligová bilance: 3-4-21

Poslední zápas: 1:0 (60. Džafić, 21. dubna 2019)

Pravděpodobné sestavy: Zlín: Dostál – Matejov, Buchta, Hlinka, Bartošák – Džafić, Podio, Hnaníček, Jiráček, Nečas – Fantiš.

Slavia Praha: Kolář – Coufal, Hovorka, Kúdela, Bořil – Souček, Král – Masopust, Traoré, Zmrhal – van Buren.

Tip Deníku: 1:1