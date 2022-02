„Mohu se přiznat, že jsem ani nemířil. Vuki to parádně nacentroval, já jsem tam jenom strčil hlavu a balon na milimetry zapadl do sítě. Předtím to ještě skočilo, gólman si na míč ani nesáhl,“ popisoval klíčovou trefu.

Liberecký gólman Knobloch věřil, že Tkáčovu hlavičku zneškodní, vyrazí na roh. Po míči se však natahoval marně. „Mrzí mě to hodně. Přišlo mi, že už to mám na ruce, ale balon nějak na tvrdém terénu skočil, zvedl se a už jsem na to nedosáhl,“ povzdechl si gólman Slovanu, který na Tkáče nebude rád vzpomínat.

Z odchovance Fastavu se stává specialista na Liberec. Severočeši na Letné zklamali, domácího gólmana Rakovana prověřili až v závěru.

„Byl to vyrovnaný zápas, který jsme zlomili ve druhém poločase. Jsem strašně šťastný, že máme tři body,“ radoval se.

Devatenáctiletý středopolař moc dobře věděl, že vzhledem k situace v tabulce musí Zlíňané zabrat, před sebou totiž mají drsné bitvy se Slováckem, Spartou a Plzní, další ztráta by je hodně bolela.

„Je pravda, že týmy zespodu tabulky vyhrávají a my na Bohemce body bohužel ztratili. Proto jsme nechtěli dostat gól hned na začátku, což je pro nás vždycky smrt. Tentokrát jsme vstup do utkání zvládli a měli i nějaké šance,“ těší Tkáče.

Před úterní dohrávkou se ale v kabině o nekomfortní pozici nebavili. Řešili jenom samotný duel. „Nevím, co ostatní kluci, ale sám jsem se necítil pod tlakem,“ tvrdí.

Vážnost situace si ale samozřejmě uvědomuje. „Bylo by to hodně těžké, kdybychom prohráli,“ ví dobře. „Teď je šance na postup do střední skupiny zase větší,“ myslí si.

Ševci sledují hlavně protivníky zespoda. Karvinou, Teplice, Pardubice nebo Jablonec, před sebou ale nyní mají třaskavé souboje s týmy ze špičky tabulky.

Už v sobotu na Letnou dorazí Slovácko. Celek z Uherského Hradiště sice na jaře ještě neskóroval, Tkáč ale sílu krajského rivala respektuje.

„Nemyslím si, že by na tom teďka byli nějak hůř než na podzim. Pořád mají velkou kvalitu. Navíc my na tom taky nejsme zrovna dobře,“ připomíná. „Zase to pro nás bude těžký zápas. Soupeř hraje dobře, ale šanci máme,“ je přesvědčený.

Na Slovácko má hezké vzpomínky. Právě proti regionálnímu rivalovi loni v září poprvé poprvé nastoupil v základní sestavě ligového Fastavu, po pár měsících už patří mezi zlínské opory.

Proti Liberci odehrál celé utkání, což se mu moc nestává. „Přitom zrovna dneska jsem se necítil nejlépe, ale nějak jsem to zvládl. Je krásné zažít to až do konce,“ líčí.

V základní sestavě nebude chybět ani v sobotu. Fastav trápí marodka, trenér Jelínek proti Liberci postrádal hned sedm důležitých hráčů. „Jsou to velké ztráty, naštěstí se uzdravil Venca Procházka, který obranu dirigoval,“ chválil mazáka.

A stejně jako ostatní vyzdvihl přínos střídajícího Vukadinoviće. Zkušeného srbského křídelníka při svém minulém angažmá na Letné sledoval pouze z tribuny, proti Slovanu táhli ofenzivu Fastavu spolu.

„Teď si hlasitě řekl o místo. Když nastoupil, byl vidět, navíc si připsal asistence na oba góly. Vítězství jde za ním,“ dodává.